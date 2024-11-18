Уровень солености в Мертвом море настолько высок, что рассол все еще менее плотный, чем окружающая вода.

В междисциплинарном проекте, координируемом Центром Гельмгольца по экологическим исследованиям, ученые обнаружили метровые соляные трубы на дне Мертвого моря.

Структуры, похожие на дымовые трубы, образованные кристаллизацией минералов. Наиболее известными примерами являются черные курильщики, обнаруженные вдоль срединно-океанических хребтов, и туфовые башни озера Моно, пишет Forbes.

Известно, что черные курильщики выделяют горячие богатые минералами жидкости, образуя серо- и железные минералы, как только жидкости вступают в контакт с холодной морской водой. Но трубы в Мертвом море образованы потоками сильно соленых грунтовых вод.

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Грунтовые воды из водоносных горизонтов, окружающих бассейн Мертвого моря, протекают через толстые слои старых соляных отложений, растворяя минеральный галит и впадая в озеро в виде восходящих соляных шлейфов. Отмечается, что это довольно необычно, так как соленая вода имеет более высокую плотность, чем пресная. Однако уровень солености в Мертвом море настолько высок, что рассол все еще менее плотный, чем окружающая вода.

"Поскольку плотность этого рассола несколько ниже, чем плотность воды в Мертвом море, он поднимается вверх, как струя. Он выглядит как дым, но это соленая жидкость", - объяснил гидрогеолог UFZ доктор Кристиан Зиберт, ведущий автор нового исследования "Новый тип подводных дымоходов, построенных из галита", которое было опубликовано в журнале Science of The Total Environment.

Зиберт и его команда изучали, как меняется динамика системы грунтовых вод в этом регионе и как водоносные горизонты находят новые пути в пластах горных пород как на суше, так и под Мертвым морем. Водолазы обнаружили "дымоходы" во время обследования дна озера на глубине примерно 30 метров.

Прямые наблюдения показали, что трубы растут исключительно быстро - они могут вырасти на несколько сантиметров в течение одного дня - когда вода озера заставляет рассол спонтанно кристаллизоваться после выхода из дна озера.

Многие из нанесенных на карту дымоходов были высотой от одного до двух метров, но исследователи также сообщают о гигантах высотой более семи метров и диаметром более двух-трех метров.

Отмечается, что дымоходы - это не только геологическая диковинка, но они также могут играть важную роль в прогнозировании карстовых воронок.

Карстовые воронки - это большие кратеры, образованные растворением массивных слоев соли или других водорастворимых минералов под землей и последующим - часто также внезапным - обрушением полостей. Зиберт рассказал:

"На сегодняшний день никто не может предсказать, где появятся следующие карстовые воронки. Они также опасны для жизни и представляют угрозу для сельского хозяйства и инфраструктуры".

Исследовательская группа смогла показать, что дымоходы образовались там, где поверхность земли впоследствии обрушилась на большой площади. Вероятно, поток грунтовых вод, образующий трубы, также ответственен за подземные полости в окрестностях. За последние десятилетия вдоль Мертвого моря образовались тысячи новых карстовых воронок.

"Это делает белых курильщиков выдающимся инструментом прогнозирования для определения зон, которые в ближайшем будущем могут подвергнуться обрушению", - заключил Зиберт.

Новости об изучении морей

На Соломоновых островах в юго-западной части Тихого океана нашли самый большой коралл в мире и он находится в великолепном состоянии. Этой огромной колонии кораллов может быть более 300 лет.

Открытие является огромным, учитывая серьезное давление, которое потепление океанов и изменение климата оказывают на коралловые рифы во всем мире.

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