Ученые обнаружили древнейший мозг рыбы / скриншот

Палеонтолог Мэтт Фридман случайно обнаружил самый древний мозг позвоночного. 

Как сообщает Science Alert, ученый обнаружил удивительно детализированную окаменелость мозга рыбы возрастом 319 миллионов лет, когда тестировал микро-КТ для более широкого проекта.

Обычно следы такой древней жизни остаются только в более твердых частях, таких как их кости, поскольку мягкие ткани быстро распадаются.

Видео дня

Но в этом случае плотный минерал, возможно пирит, просочился и заменил мягкую ткань. Это позволило ученым сканировать черепной нерв маленькой рыбы Coccocephalus wildi, окаменелость которой обнаружили еще в 1925 году.

Эта доисторическая рыба, вероятно, охотилась на насекомых, мелких ракообразных и головоногих моллюсков.

Теперь же исследователи стремятся отсканировать другие окаменелости рыб в музейных коллекциях, чтобы увидеть, какие еще признаки мягких тканей могут скрываться внутри.

Ученые обнаружили окаменелый мозг рыбы, которая жила 319 миллионов лет назад / фото Márcio L. Castro

Интересные находки последнего времени

Как сообщал УНИАН, недавно в Норвегии нашли старейший в мире рунический камень с загадочной надписью, а недалеко от Иерусалима археологи нашли гробницу "повитухи Иисуса".

В Херсонской области пограничники копали окопы, а обнаружили древнеримское поселение. После победы там будет работать археологическая экспедиция.

Вас также могут заинтересовать новости: