С помощью компьютерной томографии исследователям удалось изучить мозг окаменелой рыбы, которая жила 319 миллионов лет назад.

Палеонтолог Мэтт Фридман случайно обнаружил самый древний мозг позвоночного.

Как сообщает Science Alert, ученый обнаружил удивительно детализированную окаменелость мозга рыбы возрастом 319 миллионов лет, когда тестировал микро-КТ для более широкого проекта.

Обычно следы такой древней жизни остаются только в более твердых частях, таких как их кости, поскольку мягкие ткани быстро распадаются.

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Но в этом случае плотный минерал, возможно пирит, просочился и заменил мягкую ткань. Это позволило ученым сканировать черепной нерв маленькой рыбы Coccocephalus wildi, окаменелость которой обнаружили еще в 1925 году.

Эта доисторическая рыба, вероятно, охотилась на насекомых, мелких ракообразных и головоногих моллюсков.

Теперь же исследователи стремятся отсканировать другие окаменелости рыб в музейных коллекциях, чтобы увидеть, какие еще признаки мягких тканей могут скрываться внутри.

Интересные находки последнего времени

Как сообщал УНИАН, недавно в Норвегии нашли старейший в мире рунический камень с загадочной надписью, а недалеко от Иерусалима археологи нашли гробницу "повитухи Иисуса".

В Херсонской области пограничники копали окопы, а обнаружили древнеримское поселение. После победы там будет работать археологическая экспедиция.

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