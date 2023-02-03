Палеонтолог Мэтт Фридман случайно обнаружил самый древний мозг позвоночного.
Как сообщает Science Alert, ученый обнаружил удивительно детализированную окаменелость мозга рыбы возрастом 319 миллионов лет, когда тестировал микро-КТ для более широкого проекта.
Обычно следы такой древней жизни остаются только в более твердых частях, таких как их кости, поскольку мягкие ткани быстро распадаются.
Но в этом случае плотный минерал, возможно пирит, просочился и заменил мягкую ткань. Это позволило ученым сканировать черепной нерв маленькой рыбы Coccocephalus wildi, окаменелость которой обнаружили еще в 1925 году.
Эта доисторическая рыба, вероятно, охотилась на насекомых, мелких ракообразных и головоногих моллюсков.
Теперь же исследователи стремятся отсканировать другие окаменелости рыб в музейных коллекциях, чтобы увидеть, какие еще признаки мягких тканей могут скрываться внутри.
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