Исследователи нашли сотни глиняных масляных ламп, которые покупали паломники, прежде чем войти в пещеру.

Израильские археологи исследовали пещеру возрастом 2000 тыс. лет и заявили, что она может быть местом захоронения "повитухи Иисуса" Саломеи.

В пещере, которая была местом паломничества тогдашних христиан, ученые выявили новые артефакты, пишет Live Science. В частности, были найдены сотни глиняных масляных ламп, оставленных паломниками.

Также на стенах обнаружили надписи, в том числе на арабском языке, высеченные верующими.

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Исследования проводились в пещере вблизи древнего города Лахиш в 48 км от Иерусалима.

В рамках первого этапа раскопок археологи изучали передний двор у входа в пещеру. Он украшен мозаичным полом, а сама пещера состоит из нескольких камер с высеченными в них погребальными нишами.

Пещера Саломеи ранее была закра для посетителей, но после окончания раскопок ее откроют для всех желающих.

История о Саломее-повитухе

История о Саломее-повитухе есть в Евангелии от Иакова. Ранние христиане почитали ее и изображали на иконах как повитуху Иисуса.

В Евангелии от Иакова говорится, что Саломея была помощницей другой неизвестной акушерки во время появления на свет Иисуса. Она не верила в девственность Девы Марии, поэтому рука Саломеи засохла, но исцелилась при прикосновении к колыбели Иисуса.

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