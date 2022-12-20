После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция.

В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), обломки амфор и кувшинов обнаружили во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра.

"О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейших инженерных работ там не проводили, чтобы сохранить ценные для истории артефакты", - отметили в ГПСУ.

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Как подчеркнули в ведомстве, после победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция.

Находки археологов

Находки археологов во всем мире иногда поражают своим значением. Например в сентябре правительство Мексики объявило об открытии "впечатляющего" археологического памятника - древнего города. Эксперты предполагают, что это город майя. На месте раскопок обнаружили более 300 зданий. Новую археологическую зону называли Паамул II.

А в Украине в Тернопольской области вблизи села Озеряны во время сельскохозяйственных работ на поле нашли древнее человеческое захоронение.

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