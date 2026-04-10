Ученые опустили корову на глубину 1629 метров и зафиксировали 8 неожиданных 'гостей'

Эксперимент по имитации падения кита на морское дно обернулся сенсационным открытием в Южно-Китайском море.

Тихоокеанская полярная акула (Somniosus pacificus) является одной из крупнейших хищных акул в мире, однако она остается малоизученной из-за скрытного поведения в отдаленных глубоких водах. Представьте же себе удивление ученых, когда они опустили тушу коровы в Южно-Китайское море, и восемь таких особей явились "на пир".

Ученые планировали исследовать процессы, происходящие при падении туши кита на морское дно. Известные как "падение кита", эти события могут поддерживать целые сообщества глубоководных организмов на протяжении десятилетий, обеспечивая концентрированный источник пищи в среде, которая в остальном бедна питательными веществами, пишет IFL Science.

Чтобы имитировать это, они опустили тушу коровы на глубину 1 629 метров на континентальном склоне недалеко от острова Хайнань. Видеозапись туши, находящейся на позиции, выявила неожиданных посетителей в виде восьми тихоокеанских полярных акул. Это стало первым известным случаем появления данного вида в этом регионе и предоставило интересную новую информацию.

Видео дня

Похоже, полярные акулы – довольно "вежливая" компания, так как видеозапись демонстрирует как их хищническое поведение, так и своего рода поведение "в очереди". Исследователи обнаружили, что акулы, находящиеся впереди, уступали свои позиции для кормления отдельным особям, приближающимся к туше сзади в очереди.

"Такое поведение позволяет предположить, что приоритет кормления определяется индивидуальной интенсивностью конкуренции даже в глубоководных средах, отражая стратегию выживания, подходящую для несолитарного поиска пищи среди тихоокеанских полярных акул", – заявил в своем сообщении Хань Тянь из Университета Сунь Ятсена и Южной морской научно-технической лаборатории Гуандун в Китае, автор исследования, описывающего полученные результаты.

Кроме того, команда обнаружила, что акулы длиной 2,7 метра или более вели себя более агрессивно при нападении на тушу коровы по сравнению с более мелкими особями, которые чаще проявляли осторожность и демонстрировали осознанное поведение кружения.

"Высокоагрессивное поведение акул, наблюдаемое в Южно-Китайском море, свидетельствует о том, что этот регион все еще располагает обильными источниками пищи в глубоком море. Но что именно это за источники? Этот вопрос интригует как с точки зрения распределения животных, так и с точки зрения поведенческих исследований", – подчеркнул Тянь.

Команда также заметила поведение втягивания глаз. Исследователи полагают, что это защитная адаптация для глаз во время кормления, поскольку у тихоокеанских полярных акул нет "третьего века" или мигательной перепонки, которая встречается у многих других видов животных, таких как кошки и рептилии.

Кадры также показали, что некоторые акулы были носителями паразитов в виде копепод, хотя их не удалось идентифицировать. Полярные акулы являются родственниками гренландских акул, и известно, что у обоих видов паразиты встречаются внутри глаз. Среди других организмов, замеченных на видео, были липаровые рыбы (морские слизни) и множество глубоководных видов бокоплавов.

Хотя полярные акулы широко распространены и задокументированы в водах северной части Тихого океана от Японии до Аляски, на юге до Нижней Калифорнии и даже в желобе Тонга, обычно считается, что они предпочитают более холодные воды. Ранее этот вид случайно видели возле Соломоновых островов и Палау, что считалось самой южной точкой их распространения.

Хотя видеть акул в новом районе интересно, это заставляет задуматься, всегда ли эта зона была частью их ареала или же это расширение, связанное с изменением климата.

"Хотя тихоокеанские полярные акулы также обнаруживались в глубоких водах их типичного ареала распространения в северной части Тихого океана, их частое появление в юго-западном регионе Южно-Китайского моря свидетельствует о том, что наше понимание этой популяции остается значительно ограниченным", – резюмировал Тянь.

