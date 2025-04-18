Ученые рассказали, что ни одна из найденных тарелок не имеет поверхностных повреждений.

В Омане археологов озадачила одна необычная находка - пара тарелок возрастом 4 000 лет. Им удалось выяснить, что это древний музыкальный инструмент, пишет Fox News.

Эти тарелки датируются третьим тысячелетием до н.э. В своем исследовании ученые отметили, что нашли их во время раскопок древнего здания в 2018 году.

Исследователи поделились, что тарелки идентичны по размеру. Более того, ни одна из них не имеет поверхностных повреждений. Ученые предположили, что их тщательно хранили.

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"Оба тарелки круглые, с внешним диаметром 138 мм и рельефной серединой (17 мм в глубину и 76 мм в диаметре), которая перфорирована отверстием диаметром 4,2 мм", - говорится в исследовании.

За тысячи лет эти тарелки подверглись некоторой деградации. В частности, из-за окисления меди их поверхность позеленела.

Ученые рассказали, что общие знания о древних музыкальных инструментах затруднены из-за плохой сохранности скоропортящихся материалов и относительной редкостью подобных образцов. Единственные сохранившиеся древние музыкальные инструменты, как правило, сделаны из металла или кости, но эти тарелки являются исключением.

"Тарелки из медного сплава относятся к числу относительно редких музыкальных инструментов, найденных в контекстах Бронзового века на Ближнем Востоке. Эти ударные инструменты встречаются уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотамии и долине Инда, а левантийские образцы появляются начиная со второго тысячелетия до нашей эры", - сказано в заявлении ученых.

Ученые предположили, что тарелки использовались в ритуалах, например, при строительстве храмов. Тем не менее пока рано делать выводы.

В беседе с журналистами археологи заявили, что планируют продолжить изучение артефактов, чтобы определить, как они использовались в социальных контекстах.

Другие интересные находки археологов

Ранее в Египте нашли древний город-призрак времен Тутанхамона. По словам ученых, поселение довольно масштабное, возможно, его использовали древние военные.

Кроме того, под футбольным полем в австрийской столице Вене археологи нашли массовое захоронение солдат римской эпохи. У многих были травмы на костях, нанесенные таким оружием, как копья, кинжалы и мечи.

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