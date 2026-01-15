В Антарктиде открылся первый в мире заповедник ледников

Ледяные керны содержат пузырьки воздуха, пыль, загрязнители и изотопы, которые накапливались в течение тысяч лет.

В Антарктиде официально заработало первое в мире хранилище ледяных кернов – уникальный проект, призванный сохранить образцы льда, который стремительно исчезает из-за глобального потепления. Как пишет Euractiv, инициатором выступил фонд Ice Memory Foundation, который стремится обезопасить бесценные климатические архивы для будущих поколений ученых.

По данным фонда, с 2000 года горные ледники потеряли от 2% до 39% льда в зависимости от региона, а в среднем – около 5% глобально. Это создает риск безвозвратной потери информации о климате Земли, зафиксированной в ледяных слоях.

Отмечается, что в декабре к антарктической станции "Конкордия" – удаленной франко-итальянской научной базе – доставили два ледовых керна из Альп: из массива Монблан (перевал Кол-дю-Дом, Франция) и горы Гран-Комбен в Швейцарии. Путешествие длилось более 50 дней: образцы транспортировали в специальных условиях ледоколом и самолетом.

На станции керны поместили в хранилище – подземную ледяную пещеру длиной 35 метров и высотой и шириной по пять метров. Она вырублена в плотных слоях снега на глубине пяти метров под поверхностью.

Как объясняют в фонде, стабильно экстремальные температуры Антарктиды – около -52°C в течение всего года – создают идеальные условия для длительного хранения ледовых кернов. Речь идет о длинных цилиндрах льда, которые получают путем вертикального бурения ледников или ледовых щитов.

"Мы несем историческую ответственность уже сегодня присоединиться к Ice Memory и создать наследие ледниковых архивов для наших детей", – заявил почетный президент фонда, князь Монако Альбер II.

Инструмент для науки будущего

Ледяные керны содержат пузырьки воздуха, пыль, загрязнители, изотопы и другие частицы, которые накапливались в течение сотен, тысяч лет. По словам вице-президента фонда Карло Барбанте, их сохранение позволит будущим ученым исследовать климат прошлого с помощью технологий, которых сейчас еще не существует.

По мнению ученых, это "бесценное наследие" поможет восстановить картину древних климатических условий, изменений атмосферы, температурных циклов, концентраций CO₂ и других газов, а также зафиксировать следы исторических извержений вулканов и масштабных пожаров.

Таяние ледников

Напомним, таяние ледников, которое наблюдается во всем мире, может повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Как объясняют исследователи, ледники – это природный морозильник, где тысячелетиями хранятся биологические материалы, то есть это своеобразные "генетические архивы", которые хранят, в том числе, гены устойчивости к антибиотикам. Таяние превращает эти архивы в "активные источники" распространения указанных генов.

