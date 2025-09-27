Это открытие может проложить путь к новому поколению сверхэффективных решений памяти для ИИ, мобильных технологий и обработки данных.

Ученые из Технологического университета Чалмерса сообщили об открытии уникального атомарно тонкого 2D-материала, в котором одновременно сосуществуют два противоположных магнитных состояния – ферромагнитное и антиферромагнитное.

В отличие от сложных, многослойных систем, ученым удалось интегрировать обе магнитные силы в единую двумерную кристаллическую структуру, чего не вышло у природы, пишет журнал Phys.Org. Это устраняет интерфейсные дефекты и упрощает производство.

Кроме того, в материале реализована наклоненная магнитная конфигурация: переключение ориентации магнитных моментов возможно без применения внешнего магнитного поля. По оценкам ученых, это позволяет сократить энергозатраты при записи и хранении данных примерно в десять раз.

Материал создан на основе сплава кобальта, железа, германия и теллура. Его слои удерживаются силами Ван-дер-Ваальса, что делает структуру особенно стабильной на атомарном уровне.

Блоки памяти играют важную роль практически во всех современных технологиях, включая системы искусственного интеллекта, смартфоны, компьютеры, автономные транспортные средства, бытовую технику и медицинские устройства.

