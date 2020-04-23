Телескоп Hubble сделал фото распавшейся кометы ATLAS

По оценкам ученых, период обращения кометы вокруг Солнца составляет примерно 5,5 тысячи лет. Она максимально сблизится с Землей 23 мая.

Астрономы с помощью телескопа Hubble получили детальные снимки кометы ATLAS, которая начала распадаться на части.

На представленных изображениях видно, что ядро кометы распалось минимум на четыре отдельных фрагмента, сообщает Naked science.

Комета C/2019 Y4 была обнаружена 28 декабря 2019 года. Свое второе название ATLAS получила в честь автоматизированной системы телескопов Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, благодаря которой удалось обнаружить космический объект.

По оценкам ученых, период обращения кометы вокруг Солнца составляет примерно 5,5 тысячи лет. Она максимально сблизится с Землей 23 мая. Ожидалось, что она станет очень ярким объектом в небе, но теперь, скорее всего, этого не произойдет.

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20 апреля Hubble сделал снимки кометы. На них отчетливо видно, что ядро объекта распалось минимум на четыре отдельных фрагмента. Два самых крупных из них, скорее всего, также фрагментированы: они состоят из одного-двух ярких и крупных, а также нескольких мелких и тусклых объектов.

На момент съемки комета C/2019 Y4 (ATLAS) находилась на расстоянии примерно 0,98 астрономической единицы (примерно 146 миллионов километров) от Земли, а 23 мая она приблизится к нашей планете на расстояние 0,78 а.е. (около 116 миллионов километров).

Сейчас комету могут рассмотреть и астрономы-любители с помощью крупных телескопов (диаметром от 15 сантиметров). Она перемещается в созвездии Жирафа и хорошо видна на протяжении всей ночи.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".