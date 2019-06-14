Телескоп Hubble сделал снимок крошечной галактики с "большим сердцем"

в центре скопления может располагаться сверхмассивная черная дыра, что очень необычно для карликовых галактик.

Ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем".

Как сообщается на сайте обсерватории, галактика может быть примером того, как скопления формируются и развиваются, передает zn.ua.

Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

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Отмечается, что галактика находится на расстоянии 30 миллионов световых лет от Земли и является карликовой галактикой со вспышкой звездообразования. Кроме того, исследователям удалось заметить в ней множество супер-кластеров - очень плотных регионов, возраст которых достигает нескольких миллионов лет, но полных массивных звезд.

Кроме того, в центре скопления может располагаться сверхмассивная черная дыра, что очень необычно для карликовых галактик.

Исследователи знают, что черные дыры содержатся в центре каждой крупной галактики, и чем больше галактика, тем больше дыра. Например, масса черной дыры в центре Млечного Пути в четыре миллиона раз больше массы Солнца.

Несмотря на то, что ESO 495-21 - карликовая галактика, в ее центре располагается черная дыра в миллионы раз более массивная, чем Солнце.

Ранее сообщалось, что астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимок "взрывоопасной" галактики NGC 4051, которая располагается на расстоянии около 45 миллионов световых лет от Земли.