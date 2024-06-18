Отмечается, что такие спутники производят разрушительные газы, когда сгорают в атмосфере по окончании срока службы.

Спутники Starlink Илона Маска могут повредить защитный озоновый слой Земли, когда будут выведены из строя, пишет Independent.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, мегаспутники, такие как Starlink, сгорают в атмосфере по окончании срока службы. Вследствие єтого они выбрасывают в атмосферу огромное количество газа оксида алюминия, который может разрушить озоновый слой из-за реакции с хлором.

Оксиды могут оставаться в атмосфере и разрушать озоновый слой в течение десятилетий, предупреждают исследователи.

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Ученые особенно обеспокоены тем, что спрос на глобальное интернет-покрытие заставляет увеличивать количество запусков небольших спутников связи. SpaceX запустила уже более 6 000 спутников для передачи интернета, и имеет разрешение на запуск еще 12 000 спутников Starlink, а Amazon и другие технологические гиганты также планируют запустить тысячи спутников в ближайшие годы.

При сгорании небольшого спутника образуется около 30 кг оксида алюминия. Только за один 2022 год, по словам исследователей, падающие спутники могут принести к образованию около 17 тонн крошечных частиц оксида алюминия.

По оценкам ученых, когда будут созданы все запланированные спутниковые группировки, ежегодно будет выбрасываться более 350 тонн оксидов алюминия, что почти на 650 процентов больше, чем естественные атмосферные уровни.

Starlink - новости

Недавно военный ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что на линии фронта возникают жалобы на работу Starlink, однако глобальных проблем пока нет.

А еще раньше Илон Маск заявил, что SpaceX борется с попытками России заглушить Starlink, впрочем пока проблема не решена.

Недавно Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

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