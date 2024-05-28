Украинские бойцы вынуждены делить трафик с оккупантами, говорит он.

На линии фронта возникают жалобы на работу Starlink, однако глобальных проблем нет. Об этом рассказал военный ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Поскольку россияне незаконно используют Starlink, они могут воровать часть нашей скорости, воровать часть трафика, потому что они работают через те же спутники. И если на эти спутники нагрузка растет, то у нас она падает. Мы вынуждены делить эту скорость вместе с противником", - пояснил он в эфире Киев24.

Также "Флеш" прокомментировал слова основателя компании SpaceX Илона Маска о том, что россияне пытаются заглушить Starlink. "Или он говорил о том случае, когда россияне давили GPS и SpaceX пришлось поработать, чтобы нейтрализовать эту уязвимость. Или он говорит о том, что они фиксируют какие-то попытки влиять на спутники", - сказал он.

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Военнослужащий отметил, что с начала полномасштабной войны предупреждал, что рано или поздно оккупанты могут найти способ подавить Starlink.

Starlink на фронте: последние новости

Напомним, в начале этого года военные сообщили, что оккупационная армия РФ массово использует Starlink на оккупированных территориях Украины. Тогда Маск заявлял, что России не продают эти терминалы.

В Минцифры сообщали, что работают над этой проблемой и нашли действенное решение. Впоследствии украинские бойцы рассказали о серьезном сбое в работе Starlink во время наступления россиян в Харьковской области.

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