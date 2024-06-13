США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев, сообщает Bloomberg.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстер, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов. Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Контракт Пентагона с Маском на Starlink для Украины

Ранее Пентагон обнародовал, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов. Сообщалось, что контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink от SpaceX действует с июня прошлого года до мая месяца нынешнего года.

Видео дня

Starlink на фронте в Украине

В начале этого года военные сообщили, что оккупационная армия РФ массово использует Starlink на оккупированных территориях Украины. Тогда Маск заявлял, что России не продают эти терминалы. В Минцифры сообщали, что работают над этой проблемой и нашли действенное решение. Впоследствии украинские бойцы рассказали о серьезном сбое в работе Starlink во время наступления россиян в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: