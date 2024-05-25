Проблема появилась с началом российского наступления на Харьковщине и до сих пор не решена.

Компания SpaceX, которая владеет сетью спутниковой связи Starlink, упорно работает над тем, чтобы нейтрализовать попытки России заглушить эту связь. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Илон Маск.

Один из пользователей твиттера, директор крупного инвестиционного фонда, прокомментировал статью The New York Times о том, что россияне заглушили связь ВСУ в начале наступления на Харьковщине.

"Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на настойчивые усилия россиян нарушить ее работу. Другое военное коммуникационное оборудование США, такое как Viasat, вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось", - написал финансист.

Видео дня

На это сообщение ответил Илон Маск: "Именно так!"

"SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема. Им удалось отключить все системы связи, кроме Starlink", - подчеркнул он.

Россияне глушат Starlink на фронте

Как писал УНИАН, в начале российского наступления на Харьковском направлении вышли из строя терминалы Starlink, а также другие системы связи. Как отмечала The Washington Post, полное отключение устройств Starlink произошло впервые за время полномасштабной войны.

Однако позже выяснилось, что первым днем вторжения на Харьковщину дело не ограничилось. Спутниковую связь Starlink "лихорадит" до сих пор. В основном проблема выражается в резком изменении скорости канала, также наблюдаются потери пакетов.

Вас также могут заинтересовать новости: