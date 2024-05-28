Сейчас Starlink от компании SpaceX является крупнейшей действующей группировкой спутников в мире.

Китайская Shanghai Lanjian Hongqing Technology Company, также известная как Hongqing Technology, подала в Международный союз электросвязи (ITU) информацию о планах по созданию группировки Honghu-3, в рамках которой на околоземной орбите будет размещено 10 тыс. спутников. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Документ, поданный Hongqing Technology, уведомляет ITU и государствам-членам организации о намерении создать новую спутниковую группировку и дает им время оценить потенциальные проблемы и препятствия для существующих или планируемых спутниковых систем.

О сроках развертывания 10 тыс спутников на орбите мало что известно. Что касается самой Hongqing Technology, то ее основали в 2017-м. Компания владеет 48% акций пекинской Landspace, которая известна разработкой многоразовой ракеты, которая должна стать конкурентом для носителей от SpaceX.

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Кстати, именно компания Илона Маска владеет системой Starlink, в рамках которой создали крупнейшую спутниковую группировку в мире, насчитывающую около 6 тыс космических аппаратов.

В теории Hongqing Technology может догнать SpaceX, однако стоит отметить, что последняя в будущем планирует развернуть около 12 тыс спутников с возможным дальнейшим увеличением количества аппаратов до 42 тыс.

Starlink – последние новости

Недавно военный ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что на линии фронта возникают жалобы на работу Starlink, однако глобальных проблем пока нет.

А еще раньше Илон Маск заявил, что SpaceX борется с попытками России заглушить Starlink, впрочем пока проблема не решена.

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