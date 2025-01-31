Магнитная буря ожидается уже сегодня.

Из-за вспышки на Солнце ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, магнитная буря будет класса G1 - это малая геомагнитная буря, но она все равно может иметь определенные последствия.

По данным издания, предупреждение о малой геомагнитной буре действует 31 января и 1 февраля 2025 года из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры в сочетании с потенциальным прибытием коронального выброса массы. Вспышка на Солнце с выбросом корональной массы произошла еще 28 января.

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Во время этой магнитной бури могут возникнуть слабые колебания в электросетях. Некоторое влияние может быть оказано и на спутники. Мигрирующие животные, которые полагаются на магнитное поле Земли для навигации, также могут быть затронуты. Кроме того, как пишет издание, полярные сияния станут более заметными.

Как магнитные бури влияют на Землю

Магнитные бури могут влиять на спутниковую связь и GPS, электросети и радиосвязь на Земле. Они также приводят к полярным сияниям. Существует мнение, что магнитные бури также могут негативно сказываться на здоровье людей, особенно с хроническими заболеваниями: люди, чувствительные к геомагнитным возмущениям, могут испытывать головные боли, бессонницу, перепады давления и усталость.

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