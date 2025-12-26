Несмотря на свои размеры и силу, слоны тоже становятся мишенью хищников.

Слоны - самые крупные наземные животные. Размер, сила и социальная сплоченность делают их чрезвычайно сложной мишенью для хищников. Однако бывают обстоятельства, когда этих разумных существ может уничтожить другое существо. Об этом пишет Discoverwildlife.

Издание назвало 10 существ, которые могут убить слона.

1. Львы

Слоны не являются любимой пищей для львов, но эти хищники все же могут попытаться поймать слабую молодую особь из рассеянного стада. При правильном выборе времени и стратегии для них не является невозможным убить слона.

2. Тигры

В некоторых частях Индии и Юго-Восточной Азии тигры иногда убивают молодых азиатских слонов. Взрослые особи, как правило, защищены от когтей и зубов этой мощной кошки, но отделенные от стада детеныши уязвимы для засады, особенно в густом лесу.

3. Крокодилы

Крокодилы обычно не преследуют этих гигантских животных, но такое может произойти во время переправы слонов через воду. Хищник способен схватить слона за ногу и потянуть его под воду, а их уязвимость возрастает, когда реки глубокие или быстро текут.

4. Пятнистая гиена

Гиены известны тем, что являются искусными хищниками. Хотя они обычно не охотятся на слонов, но если выпадает хорошая возможность схватить слоненка, гиены могут объединиться и изолировать беспомощного детеныша.

5. Африканские дикие собаки

Африканские дикие собаки - чрезвычайно стратегические охотники, которые работают вместе в скоординированных стаях, чтобы поймать добычу. Как правило, они игнорируют слонов, но, как и гиены, иногда рискуют, когда детеныш отделяется от стада.

6. Леопарды

Леопарды - очень искусные охотники. В большинстве случаев они устраивают засаду на свою добычу, а не преследуют ее, но такие ситуации случаются крайне редко. Однако были случаи, когда леопарды убивали слонят, поймав их в идеальный момент.

7. Гиппопотамы

Крупный бегемот в основном не охотится на слонов, но он становится чрезвычайно агрессивным, когда кто-то оказывается вблизи воды. Меньшие слоны могут зайти в зону смертельного риска и задержаться слишком долго - тогда мощные челюсти и крепкое тело бегемота могут легко вызвать смертельное ранение или утопление после удара.

8. Носороги

Носороги похожи на бегемотов тем, что они не хищники, но очень бдительны за своей территорией. Разъяренный носорог способен убить молодого слона, хотя на самом деле такие встречи случаются редко.

9. Другие слоны

Будь то африканские или азиатские - слоны сами по себе могут быть опасными для других слонов. Слоны-самцы в состоянии мушту (периодического гормонального состояния, когда происходит всплеск тестостерона) могут быть агрессивными и травмировать или даже убить более слабых слонов в поисках партнерши.

10. Люди

Люди представляют наибольшую угрозу для слонов. Трофейная охота, уничтожение популяций, браконьерство со слоновой костью и конфликты с фермерами приводят к гибели слонов от выстрелов или преднамеренного отравления. Люди также косвенно увеличивают смертность слонов из-за нарушения среды обитания и конкуренции за воду во время засухи.

