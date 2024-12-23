Ранее существовала теория, что мышь может залезть слону в хобот, из-за чего он потенциально боится этих животных.

Римский историк и писатель Плиний Старший когда-то писал о слонах: "Из всех других живых существ они терпеть не могут мышей и крыс". После чего в фольклоре и кинематографе стало популярным то, что слоны боятся крошечных грызунов, однако возникает вопрос, действительно ли это так, пишет IFL Science.

По информации Глобального приюта для слонов, когда-то была теория, что мышь может залезть слону в хобот. Однако это, скорее всего, неправда, ведь слоны могут выдуть их, так же как мы прочищаем свои ноздри. Также слоны имеют мясистый надгортанник, который не позволит мыши добраться до любых деликатных внутренних органов.

В то же время известно, что глаза слонов расположены по бокам головы, поэтому это свидетельствует о том, что они очень хорошо видят сбоку, однако земля спереди для них является слепой зоной. Поэтому есть вероятность, что грызуны могут подкрасться к слону, который может заметить, что там что-то есть, лишь когда он будет скрестись ногами.

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"В дикой природе все, что внезапно пробегает или проскальзывает мимо слона, может напугать его.Это не обязательно должна быть мышь - собаки, кошки, змеи или любое животное, которое делает резкие движения ногами слона, может напугать его", - пояснил исследователь поведения и интеллекта слонов из Кембриджского университета в Англии Джош Плотник в интервью Live Science.

Поэтому исследователи считают, что фактор страха заключается не в самой мыши, а от того, что слон видит что-то неожиданное у своих ног.

По данным National Geographic, слоны Азии делят свою среду обитания с королевскими кобрами, которые являются самыми длинными ядовитыми змеями в мире, яд которой может теоретически убить слона.

"Кожа и потенциал штамповки в значительной степени защищают их от таких укусов, но хобот и молодые слоны особенно уязвимы, поэтому даже эти гиганты дадут змеям широкую дорогу - если знают, где они находятся", - объясняют в материале.

Также в случае угрозы или неожиданности, слоны могут расправить уши, которые, в случае африканского слона, являются крупнейшими среди всех животных на планете.

Другие интересные факты о животных

Как писал УНИАН, ранее биолог назвал три животных, которые живут на Земле дольше всех. По его словам, в этот перечень вошли гренландская акула, гренландский кит и туатара.

Также исследование показало, что древние американцы, вероятно, могли есть мамонтов. Для этого ученые проанализировали изотопный отпечаток пальца младенца мамонта из 13 000 захоронения Кловис в Монтане.

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