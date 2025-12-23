Оказалось, что в природе существуют случаи подслушивания, но с очень важной целью.

Ученые считают способность к подслушиванию важным методом выживания для многих видов. Таким образом животные общаются друг с другом и получают ценную информацию, например, о приближении хищников, пишет Discover Wild Life.

Издание приводит в пример чернохвостых луговых собачек, живущих на лугах Северной Америки. Они издают тревожные сигналы, когда замечают хищников. Животные кричат, чтобы предупредить других луговых собачек об опасности, чтобы они могли спрятаться и избежать нападения.

Но не только другие луговые собачки прислушиваются к этим тревожным сигналам. Недавно исследователи обнаружили, что длинноухие кроншнепы также обращают внимание на крики луговых собачек.

Исследователи провели эксперимент, в котором хищник (в этом случае чучело барсука) двигался к кроншнепам, которые сидели на гнездах. В половине случаев исследователи воспроизводили сигналы тревоги луговых собачек, пока хищник двигался к кроншнепам, тогда как в другой половине не издавалось никаких звуков.

Кроншнепы, насиживающие гнездо, быстрее занимали защитную позицию, когда раздавались тревожные сигналы луговых собачек, чем когда их не было. Это свидетельствует о том, что кроншнепы не только слушают тревожные сигналы луговых собачек, но и реагируют на эту информацию, быстрее защищая гнездо.

Это классический пример подслушивания: луговые собачки стараются общаться только с себе подобными, но эта информация полезна для кроншнепов, поэтому они прислушиваются к ней и используют ее для выживания - собственного и своего потомства.

То же самое делают норные совы. Они прислушиваются к сигналам тревоги луговых собачек и становятся более бдительными, когда слышат крик луговой собачки об опасности.

Интересно, что многим видам нравится жить вблизи поселений луговых собачек, хотя в этих районах, как правило, больше хищников. Исследователи считают, что это может быть связано с преимуществами таких шумных соседей. Рассказывая друг другу о хищниках, луговые собачки непреднамеренно защищают гораздо больше, чем рассчитывают.

Таких громких распространителей информации называют продуцентами ключевой информации.

Другими источниками ключевой информации являются синицы. Громкие сигналы тревоги синиц не только предупреждают другие виды об опасности, но и означают, что подслушивающие виды могут тратить меньше времени на поиск опасности и больше времени на еду.

