Сделанное на Марсе открытие может изменить понимание того, как образовались планеты

Полученные результаты могут изменить наше понимание того, как образовались такие каменистые планеты, как Марс, Венера и Земля.

Посадочный модуль NASA InSight обнаружил необычные сгустки в глубинах Марса, которые, по мнению учёных, могут быть остатками древнего "зародыша" планеты. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что эти результаты, опубликованные в журнале Science, могут изменить наше понимание того, как образовались такие каменистые планеты, как Марс, Венера и Земля.

"Сейсмические данные о марсотрясениях показали, что мантия Марса не гладкая, а содержит грубые древние фрагменты шириной до 4 км, хранящие свидетельства бурной ранней истории планеты", -сказано в статье.

Ученые считают, что эти фрагменты представляют собой затвердевшие остатки обширных магматических океанов, созданных колоссальными ударами во время формирования Марса, которые затем остыли и кристаллизовались.

По их словам, наличие сгустков "показывает, насколько медленно перемешивались недра Марса" в течение последних четырёх с половиной миллиардов лет.

Ранее марсоход Curiosity NASA передал на Землю интригующие снимки предмета, похожего на кусок коралла, найденного на Красной планете. На чёрно-белом снимке, сделанном с помощью телескопической камеры высокого разрешения, установленной на марсоходе, запечатлён камень шириной около 2,5 см с причудливыми отростками.

