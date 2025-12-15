Россия не смогла запустить ракету 'Протон-М': в ЦПД пояснили, о чем это свидетельствует

Цепочка неудач в космической отрасли свидетельствует о том, что продолжающаяся война поглощает все имеющиеся ресурсы России.

15 декабря в России не состоялся запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура, запланированного на эту дату. Это стало очередным ударом по российской космической отрасли, которая переживает глубокий кризис, сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Официальная причина отмены запуска - "локальное несоответствие" в разгонном блоке. Однако, как отметили в ЦПД, критическая неисправность возникла в проекте, который до этого работал годами.

"Аварии и технические неполадки часто случаются в новых или экспериментальных проектах. Но ракета "Протон-М" эксплуатируется еще со времен СССР и десятилетиями считалась "рабочей лошадкой" российской космонавтики. Именно поэтому этот инцидент является показательным и логично вписывается в общую картину "космических" проблем России", - говорится в сообщении.

В ЦПИ напомнили, что недавняя авария при запуске космического корабля "Союз", которая привела к повреждению стартовой площадки, уже показала, что даже ключевая инфраструктура космодрома Байконур находится в уязвимом состоянии.

"Российская пропаганда пытается списать все на "отдельные недостатки", но на самом деле эта цепочка неудач свидетельствует о деградации всей космической отрасли. Пока идет война, которая поглощает все ресурсы, и санкции, Россия теряет способность поддерживать статус "великой космической державы", - отметили в ЦПИ.

Инцидент на Байконуре

Напомним, что в ноябре во время очередного запуска ракеты была повреждена стартовая площадка на космодроме Байконур. Судя по фото и видео, сервисный отсек под стартовой площадкой был смещен во время запуска ракетных двигателей.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российском Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности прошли огневые испытания блока первой ступени ракеты "Союз-5".

Во время испытаний было проверено взаимодействие систем первой ступени и двигателя. РД-171МВ отработал 160 секунд. Отмечалось, что тесты позволяют начать летно-конструкторские испытания ракеты.

