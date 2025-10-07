По мнению ученых, это образование, возможно, произошло из-за таяния подземных ледяных отложений.

В потрясающем новом видеоролике Европейского космического агентства (ESA) можно пролететь над лабиринтообразным каньоном на Марсе. Об этом пишет Live Science.

Интересно, что анимация, основанная на данных, полученных с космического корабля Mars Express ESA, переносит зрителей в "завораживающий полёт над извилистыми каналами, проложенными водой, островами, не поддающимися эрозии, и лабиринтом холмистой местности", используя изображения, полученные стереокамерой высокого разрешения космического корабля, говорится в заявлении представителей ESA.

"Центральным элементом тура является канал оттока длиной 1300 км, называемый долиной Шалбатана. Он каскадом спускается с высокогорного региона Ксанфе Терра к более гладким низменностям Хрисовой равнины. Миллиарды лет назад вода устремлялась по этому каналу, создавая многие из тех особенностей, которые мы видим сегодня. Кульминацией экскурсии становится захватывающий вид на ударный кратер шириной 100 км, образовавшийся на поверхности Марса при столкновении с космическим объектом", - пояснили они.

Видео дня

Отмечается, что "Ксанфе Терра" - название, которое Международный астрономический союз дал этому региону в 1979 году после проведения высокоточной съемки Марса космическими аппаратами той эпохи. По данным DLR, немецкого космического агентства, финансировавшего установку оборудования, это название означает что-то вроде "золотисто-желтая земля".

Внимательные зрители смогут увидеть, как полёт пересечет "границу марсианской дихотомии", где кратеры южных возвышенностей постепенно сглаживаются, переходя в более плоские равнины северных низменностей, говорится в отдельном заявлении DLR. Исследователи до сих пор не уверены в причинах этой дихотомии.

Кроме того, на видео видны каналы оттока, которые представляют собой широкие, глубоко врезанные долины, вероятно, образовавшиеся в геологическом прошлом Марса во время катастрофических наводнений, сопровождавшихся огромным количеством воды. По мнению ученых, это образование, возможно, произошло из-за таяния подземных ледяных отложений.

Представители DLR добавили, что камера Mars Express исследует геологию Марса в рамках более масштабной миссии по поиску жизни. Он находится на Красной планете с 2003 года, миссия, которая должна была продлиться два года. Космический аппарат всё ещё исправен после более чем 20 лет службы, и его миссия неоднократно продлевалась в связи с возвращением научных данных.

Новости об изучении Марса

В июле прошлого года марсоход Perseverance, запущенный NASA, собрал новые образцы марсианской породы и исследовал их. В исследуемом образце были найдены минералы и структуры, которые на Земле часто связаны с деятельностью микроорганизмов. В то же время ученые отмечают: все эти признаки могут иметь и небиологическое происхождение.

Вас также могут заинтересовать новости: