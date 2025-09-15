Однако ученые призывают не радоваться слишком, потому что в теории это могут быть и последствия химических процессов в неживой природе.

Марс является одним из главных кандидатов на присутствие жизни в Солнечной системе за пределами Земли. По крайней мере на существование такой жизни в прошлом. Как пишет earth.com, новое исследование марсианских пород нашло новые убедительные, хотя и не 100-процентные доказательства.

В июле прошлого года марсоход Perseverance, запущенный NASA, собрал новые образцы марсианской породы и исследовал их. В исследуемом образце были найдены минералы и структуры, которые на Земле часто связаны с деятельностью микроорганизмов. В то же время ученые отмечают: все эти признаки могут иметь и небиологическое происхождение.

Образец получили из скалы под названием Chevaya Falls, расположенной в районе Neretva Vallis - как считается, древнего русла реки, которая когда-то впадала в озеро в кратере Езеро. Именно здесь миллиарды лет назад могла существовать речная система, достаточно большая, чтобы поддерживать устойчивую водную среду.

После бурения Perseverance герметично запаковал опытный образец, чтобы когда-то в будущем его можно было доставить на Землю для более детального исследования в лаборатории. Однако сам марсоход оснащен некоторыми приборами для изучения марсианских пород. Инструменты SHERLOC и PIXL зонда Perseverance нашли в породе органический углерод с фосфатом, железом и серой, расположенными в виде четких, повторяющихся узоров.

Особое внимание ученых привлекли два минерала: вивианит и грейгит - оба широко распространены на Земле, поскольку они являются отходами жизнедеятельности бактерий при определенных условиях внешней среды. Однако даже такое сходство не является доказательством жизни, предостерегают ученые. Они отмечают, что небиологическая химия тоже может создавать подобные минеральные сочетания.

NASA пользуется специальной шкалой CoLD (Confidence of Life Detection), которая определяет, насколько уверенно можно заявлять о следах жизни. Найденный на Марсе образец был отнесен к начальным ступеням этой шкалы. Однако финальные выводы можно будет сделать лишь после того, как образцы, собранные марсоходом, будут доставлены на Землю и изучены здесь в лаборатории. Вероятно, это произойдет уже в следующем десятилетии.

А пока образцы ждут будущую миссию по их доставке на Землю, марсоход Perseverance продолжает картографировать другие участки на поверхности планеты, где встречаются подобные структуры. Приборы PIXL и SHERLOC показали достаточную чувствительность, чтобы выявлять подобные закономерности в других породах.

