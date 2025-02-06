Группа ученых исследовала влияние гор Загрос на изгиб поверхности Земли.

Международная группа ученых исследовала, как горы Загрос в Ираке повлияли на изгиб поверхности Земли за последние 20 млн лет.

Выводы исследователей показывают, что глубоко под поверхностью Земли океаническая плита Неотетис, которая когда-то была дном моря между Аравийским и Евразийским континентами, в настоящее время разламывается в горизонтальном направлении. Этот разлом постепенно распространяется от юго-востока Турции до северо-запада Ирана, пишет Scitechdaily.

В материале говорится, что когда два континента сходятся в течение миллионов лет, океаническое дно между ними опускается на большие глубины под континенты. Когда континенты сталкиваются, массы горных пород с их краев поднимаются и становятся горными хребтами.

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На протяжении миллионов лет огромный вес этих гор заставляет поверхность Земли вокруг них прогибаться. Со временем отложения, вымытые с гор, накапливаются в этой впадине, образуя такие равнины, как Месопотамия. Исследователи смоделировали прогиб поверхности Земли на основе нагрузки горы Загрос, где Аравийский континент сталкивается с Евразией. Они обнаружили, что вес гор сам по себе не может объяснить впадину глубиной 3–4 км, которая образовалась и была заполнена осадками за последние 15 млн лет.

"Учитывая умеренный рельеф в северо-западной части Загроса, было удивительно обнаружить, что так много осадка накопилось в той части, которую мы изучали. Это означает, что впадина земли больше, чем могла бы быть вызвана нагрузкой гор Загрос", - объяснил Ренас Кошнау, ведущий автор и научный сотрудник кафедры структурной геологии и геотермии Геттингенского университета.

Исследователи предположили, что это вызвано дополнительной нагрузкой тонущей океанической плиты, которая все еще прикреплена к Аравийской плите. Кошнау добавляет: "Эта плита тянет регион вниз, освобождая место для большего накопления осадка. В направлении Турции впадина, заполненная осадками, становится намного мельче, что говорит о том, что плита в этой части откололась, ослабив силу тяги вниз".

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