Археологи откопали затерянный город времена Аккадской империи

Ученые нашли неизвестный до сих пор древний город, который тысячи лет назад был очень богатым.

Археологи открыли древний утерянный город на территории современного иракского Курдистана. Каменные фундаменты, таблички и другие исторические артефакты указывают на то, что город процветал у подножия гор Загрос около 4 тысяч лет назад.

Как пишет Newsweek, найденное поселение удивило исследователей, которые называют открытие в местности под названием Кунара «маленькой революцией». Группа французских ученых работали в историческом районе с 2012 до 2018 года. Об этом говорится в отчете Национального центра научных исследований Франции. Это стало возможным лишь после падения режима Саддама Хусейна в Ираке.

Читайте такжеНазваны шесть древних сооружений, которые до сих пор влияют на жизнь человека

Раскопки в Кунаре указывают на то, что здесь когда-то процветал город горного народа, который жил у западной границы Месопотамии. Ученые нашли доказательства того, что жители затерянного города занимались разведением скота, строили системы орошения для аграрных нужд, а также вели торговые записи о продаже различных товаров, например, муки.

На найденных в Кунарн каменных табличках содержатся символы, которые описывают древний регион, простирающийся от южных границ современной Турции до Персидского залива. Ученые считают, что найденный город существовал во времена первой империи на территории Междуречья – Аккадской империи.

Читайте такжеСодом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита - ученые

Найденные во время раскопок наконечники для стрел были сделаны из редких материалов, таких как обсидиан, которые в те времена транспортировали из Анатолии за сотни миль. По словам археолога АлинТену, это означает, что город был «довольно богатым». На это также указывают и украшенные фрагменты керамики с изображениями зажиточной жизни.