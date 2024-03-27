По словам исследователей, их дальнейшее рассредоточение в разных направлениях заложило основу для генетического расхождения между современными выходцами из Восточной Азии и европейцами.

Наш вид появился в Африке более 300 тыс. лет назад, а миграция с континента началась 60-70 тыс. лет назад, что ознаменовало начало глобального распространения Homo sapiens.

Однако долгое время для ученых было загадкой, куда отправились эти пионеры после того, как покинули Африку, пишет Independent. Теперь специалисты пришли к выводу, что группы этих людей жили на протяжении тысячелетий как однородное население в географическом центре, который охватывал Иран, юго-восток Ирака и северо-восток Саудовской Аравии, а затем, примерно 45 тыс. лет назад, начали заселять всю Азию и Европу.

Их выводы были основаны на наборах геномных данных, полученных из древней ДНК и современных генофондов, в сочетании с палеоэкологическими данными, которые показали, что этот регион представлял собой идеальную среду обитания. Однако спустя тысячелетия эти люди продолжили свой путь в более отдаленные места.

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"Наши результаты дают первую полную картину местонахождения предков всех современных неафриканцев на ранних этапах колонизации Евразии", - прокомментировал антрополог Лука Пагани из Университета Падуи в Италии, старший автор исследования.

Антрополог и соавтор исследования Майкл Петралья, директор Австралийского исследовательского центра эволюции человека при Университете Гриффита, сказал, что исследование "представляет собой историю о нас и нашей истории. Наша цель состояла в том, чтобы разгадать некоторые тайны нашей эволюции и истории".

"Комбинация генетических и палеоэкологических моделей позволила нам установить место, где проживали первые человеческие популяции, как только покинули Африку", - подчеркнул Петралья.

По словам исследователей, эти люди жили небольшими мобильными группами охотников-собирателей. Местоположение предлагало множество экологических условий: от лесов до лугов и саванн и колеблющихся засушливых и влажных периодов. "Группы охотников-собирателей, похоже, вели сезонный образ жизни, живя в низинах в прохладные месяцы и в горных районах в теплые месяцы", - сказал Петралья.

По словам Пагани, у людей, населявших эти местности в то время, по-видимому, была темная кожа и темные волосы, возможно, они напоминали людей гумуз или ануак, которые сейчас живут в некоторых частях Восточной Африки.

По словам исследователей, их возможное рассредоточение в разных направлениях за пределами упомянутой местности заложило основу для генетического расхождения между современными выходцами из Восточной Азии и европейцами.

Исследование использовало современные и древние геномные данные жителей Европы и Азии. "Мы обнаружили особенно полезными самые старые геномы, датируемые 45–35 тыс. лет назад", - сказал молекулярный антрополог и ведущий автор исследования Леонардо Валлини из Университета Падуи и Университета Майнца в Германии.

Исследователи разработали способ распутать огромное генетическое смешение популяций, произошедшее после распространения первых людей по миру.

Однако, Homo sapiens не был первым человеческим видом, обитавшим за пределами Африки. Древнее скрещивание нашего вида оставило небольшой вклад неандертальцев в ДНК современных неафриканцев.

"Неандертальцы были зарегистрированы в частях Ирана, Ирака и Саудовской Аравии до прибытия Homo Sapiens, поэтому эта местность вполне могла стать местом, где происходило это взаимодействие", - сказал Валлини.

Другие новости науки

Самые старые ископаемые останки Homo sapiens в возрасте около 300 тыс. лет были найдены в Джебель-Ирхуд в Марокко. Они на 100 тыс. лет старше ранее найденных останков человека.

Это первая подобная находка в Северной Африке и она расширяет ареал "колыбели человечества". Предыдущие подобные находки были на юге или в Восточной Африке.

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