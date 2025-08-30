Жертвы юстиниановой чумы имели почти идентичные штаммы чумной палочки.

Ученые раскрыли тайну первой зафиксированной в истории пандемии - юстинианова чума, которая возникла во время правления византийского императора Юстиниана I. Об этом пишет Interesting Engineering.

В ходе исследования международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Южной Флориды и Атлантического университета Флориды обнаружила микроорганизм в братской могиле в древнем городе Джераш в Иордании. Это прямое генетическое доказательство существования чумной палочки.

Место, где был обнаружен микроорганизм, находится недалеко от первоначального эпицентра вспышки чумы почти 1500 лет назад в Восточном Средиземноморье. Ученые извлекли и секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, найденных в погребальных камерах под бывшим римским ипподромом в Джераше.

Генетический анализ показал, что жертвы юстиниановой чумы имели почти идентичные штаммы чумной палочки. Это впервые подтверждает, что бактерия присутствовала в Византийской империи между 550 и 660 годами нашей эры.

В издании напомнили, что юстинианова чума была разрушительной катастрофой, унесшей миллионы жизней. Эта эпидемия парализовала Византийскую империю, ослабив ее административные возможности.

Следующая пандемия будет вызвана вирусом гриппа - что говорят ученые

Ранее международное исследование показало, что 57% ведущих экспертов в области болезней считают наиболее вероятной причиной следующей глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания распространение штамма вируса гриппа.

Йон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета, проводивший исследование, заявил, что это утверждение основано на результатах многолетних исследований, показавших, что вирус гриппа постоянно эволюционирует и мутирует.

