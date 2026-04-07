Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, сформулированная более века назад, до сих пор находит невероятные применения в современных технологиях.

Наши технологические возможности в последние годы стали поразительными. Поскольку наука и технологии идут рука об руку, мы достигаем переломного момента в развитии общества.

Общая теория относительности Эйнштейна изменила мир, но кто бы мог подумать, что она станет основой для новых роботов, которые могут в сущности "плавать" сквозь пространство-время, пишет The Pulse.

Как теория одного человека изменила мир для будущих поколений

Исаак Ньютон положил начало нашему пути к лучшему пониманию пространства-времени и гравитации, но Альберт Эйнштейн вывел вещи на совершенно иной уровень.

Главным достижением Эйнштейна стали его теории относительности, в частности Специальная теория относительности (1905) и Общая теория относительности (1915). Его теории коренным образом изменили понимание человечеством пространства, времени и гравитации.

Это затронуло различные аспекты современной жизни. От GPS до производства ядерной энергии и даже электромагнитов – общая теория относительности Эйнштейна заложила фундамент для некоторых из наших самых удивительных прорывов в науке и технике. Итак, каким может быть следующее важное откровение, которое придет к нам благодаря его поразительно точным теориям?

Появились новые инновации в области технологий и энергетики

Мировая энергетическая отрасль в последние годы сталкивается с одной проблемой за другой. Операция "Эпическая ярость" (Epic Fury) привела к закрытию одного из важнейших морских путей в мире. Но как новые инновации в технике и науке могут облегчить беспокойство по поводу нашего коллективного энергетического будущего?

С одной стороны, ученые погрузились в глубокий и таинственный мир микроскопического, чтобы разработать новые энергетические технологии для мира завтрашнего дня. Например, недавняя разработка ультрахолодного металла, который вращается сам по себе и, возможно, мог бы предотвратить следующий масштабный сбой в работе интернета. И это только начало того, как наши технологии продвинулись в новую эру, основанную на науке.

Появились новые открытия, основанные на научных исследованиях, которые обещают радикально улучшить наши будущие технологии генерации энергии. Среди них – открытие странного состояния материи, которое не является ни жидким, ни твердым. Эта причудливая форма материи могла бы значительно увеличить наши мощности по передаче энергии в недалеком будущем.

Организация Science AAAS недавно детально изложила, как общая теория относительности Эйнштейна была использована для разработки робота, который может "плавать" сквозь пространство-время.

Разработаны новые микроскопические роботы на основе теории Эйнштейна

Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) является крупнейшим междисциплинарным научным обществом в истории. Недавно она подробно описала замечательный прорыв в микроскопической робототехнике. Исследователи создали крошечных роботов, использующих паттерны светочувствительности, которые основаны на математике теорий общей относительности Альберта Эйнштейна.

Появилось несколько новых инноваций, ориентированных на микроскопический мир вокруг нас в любой момент времени. К ним относится недавняя разработка ультратонкого чипа, который начал производить собственный управляемый световой луч. Но эта инновация обладает гораздо большим потенциалом для изменения облика мира в ближайшие десятилетия.

Как они могут перемещаться в пространстве и времени

Исследователи, ответственные за этих миниатюрных роботов, заявили, что роботы используют теории Эйнштейна для генерации, по сути, искусственных пространств-времени.

Они наносят пункты назначения на карту как черные дыры, а объекты на своем пути – как искривленное пространство. Это означает, что эти кремниевые роботы шириной 100 микрон могут использовать электрокинетическую тягу, чтобы находить путь через "пространство-время" вокруг них.

Возможные будущие применения этой технологии, мягко говоря, обширны. Она могла бы изменить всё: от того, как мы используем медицину и проводим мониторинг окружающей среды, до, возможно, даже микромасштабного производства. В то время как некоторые исследования привели к созданию крошечных устройств, превращающих движение (даже атомные вибрации) в энергию, эти инновационные микроскопические роботы могли бы революционизировать несколько секторов в ближайшем будущем.

