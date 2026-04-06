Открытие в ядре Земли переосмысливает теории о происхождении воды: что обнаружили ученые

Большая часть воды, вероятно, появилась на раннем этапе формирования нашей планеты.

На протяжении десятилетий ученые спорили о том, откуда на самом деле взялись огромные запасы воды на Земле. Обычно "подозреваемыми" были кометы и ледяные астероиды, но новое исследование предполагает, что все произошло глубоко внутри планеты, в местах, куда ни один бур никогда не доберется, пишет ECO News.

Ученые из Пекинского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) в своем исследовании показали, что в ядре Земли может храниться от девяти до сорока пяти раз больше водорода, чем во всех океанах планеты вместе взятых. В условиях экстремальной температуры и давления на глубине более трех тысяч километров этот водород заключен внутри металлического железа вместе с кремнием и кислородом. Если бы он соединился с кислородом в виде воды, это составило бы десятки "скрытых океанов", погребенных в центре планеты.

Команда ученых сжала крошечные образцы железа и гидратированного силикатного стекла в алмазных наковальнях, достигнув давления свыше ста гигапаскалей и температуры свыше пяти тысяч кельвинов. Эти условия имитируют молодую Землю, когда глобальный магматический океан перекрывался с формирующимся металлическим ядром.

Затем ученые использовали атомно-зондовую томографию для трехмерного картирования отдельных атомов. Они обнаружили наноразмерные структуры, богатые кремнием, кислородом и водородом, встроенные в железо.

По словам ученых, соотношение водорода к кремнию было близко к один к одному. Они выяснили, что водород составляет около 0,07–0,36% от массы ядра, что достаточно, чтобы сравниться с океанами на поверхности или превзойти их.

Ученые предполагают, если столько водорода погрузилось в ядро, пока Земля еще формировалась, то большая часть воды, вероятно, появилась на раннем этапе формирования. Ранее многие исследователи считали, что большая часть воды появилась позже, доставленная ледяными кометами, которые врезались в уже сформировавшуюся планету.

В издании подчеркнули, что этот глубокий запас водорода не решит проблему засух. Тем не менее, он дает важную подсказку о том, как формируются пригодные для жизни миры.

Эксперимент с закачиванием раствора для поглощения CO2 в Атлантике

Ранее в descopera.ro рассказали, как ученые закачали в Атлантический океан около 65 000 литров щелочного вещества, помеченного красным красителем, чтобы протестировать технологию, предназначенную для снижения глобального потепления и закисления океана.

Метод называется "Повышение щелочности океана" и пытается имитировать естественный процесс, то есть химическое выветривание горных пород, – но в гораздо более быстром масштабе.

Эксперимент проводился примерно в 80 километрах от побережья Массачусетса, в районе, где обычно добывают треску, пикшу и омара. В течение пяти дней наблюдений исследователи измерили поглощение до 10 тонн углерода и повышение pH воды с 7,95 до 8,3, что вернуло бы щелочность океана к уровням, аналогичным доиндустриальному периоду.

Эксперимент не выявил каких-либо значительных негативных последствий для мелких морских организмов. Однако воздействие на взрослых рыб или морских млекопитающих еще не оценивалось.

