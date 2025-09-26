Следовательно, NASA готовит почву для прямых трансляций с Марса.

NASA впервые успешно передало и получило сообщение, закодированное в лазерном луче, на рекордном расстоянии более 350 миллионов километров - дальше, чем в среднем от Земли до Марса, пишет IFLScience.

Передача состоялась благодаря космическому аппарату Psyche, запущенному в 2023 году для изучения астероида 16 Психея. Аппарат оборудован лазерным приемником, способным получать и отправлять сигналы на Землю. Для этого использовали наземные станции NASA в Калифорнии, в частности обсерваторию Паломар, которая зафиксировала слабые фотонные сигналы и превратила их в данные.

Это 65-е испытание технологии оптической связи, которая потенциально способна заменить традиционные радиоволны. В отличие от радио, лазеры позволяют передавать значительно большие объемы информации на космических расстояниях.

Видео дня

В декабре 2023 года NASA уже тестировало технологию, передав на Землю видео в формате HD с расстояния 31 миллиона километров. Символично, что роликом стал 15-секундный клип с котом, который гоняется за лазером.

"За два года эта технология превзошла наши ожидания, демонстрируя скорость, сравнимую со скоростью домашнего широкополосного интернета", - отметил Клейтон Тернер, заместитель администратора NASA.

Специалисты подчеркивают: если систему довести до совершенства, она обеспечит передачу данных с Марса в режиме почти реального времени. Это означает, что в будущем человечество сможет видеть прямую трансляцию с первой миссии астронавтов на Красную планету.

"NASA направляется Америкой к Марсу, а развитие лазерной связи приближает нас к Золотому веку исследований", - заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Вас также могут заинтересовать новости: