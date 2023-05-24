Виновником, скорее всего, является паразит, вызывающий быструю смерть. Морские ежи питаются водорослями, которые блокируют солнечный свет, если их не контролировать.

Израильская исследовательская группа обнаружила, что смертельная эпидемия, распространяющаяся по Красному морю, уничтожила целый вид морских ежей в заливе Акаба, поставив под угрозу уникальные устойчивые коралловые рифы региона.

По словам ученых из Тель-Авивского университета, вся популяция черных морских ежей, которые помогают поддерживать здоровье коралловых рифов в водах залива, была уничтожена за пару месяцев, пишет Reuters. В их выводах, опубликованных в двух рецензируемых журналах, говорится о массовой смертности в других странах региона, включая Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию.

Вероятным виновником является болезнетворный реснитчатый паразит, который приносит с собой быструю смерть - возможно, тот же, который нанес ущерб популяциям морских ежей в Карибском море.

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Всего за два дня здоровая Diadema setosum - черный морской еж с длинными иглами - превращается в скелет с массивной потерей тканей, говорит ведущий исследователь Омри Бронштейн из Музея естественной истории и Школы зоологии Штайнхардта при Тель-Авивском университете.

Некоторых ежей выбрасывает на берег мертвыми. Других съедает рыба, что, вероятно, ускоряет заражение.

Первые признаки неприятностей появились в Средиземном море, куда морские ежи с годами пробрались, вероятно, через Суэцкий канал, и обосновались. По словам Бронштейна, несколько месяцев назад из Греции и Турции поступали сообщения о гибели морских ежей.

Хотя поначалу это не вызывало особого беспокойства, поскольку они были инвазивными видами, теперь патоген перешел в естественную популяцию в Красном море.

"В настоящее время ничего нельзя сделать, чтобы остановить это", - сказал Бронштейн.

Но есть "очень узкое окно", по его словам, для создания изолированной популяции или маточного стада морских ежей, "оставшихся где-то еще, которые, как мы надеемся, могут быть повторно завезены позже".

Исследователи сообщают, что в израильские природоохранные органы был представлен отчет, и что изучаются экстренные меры по защите коралловых рифов.

Эйлат, израильский курортный город на северном берегу Красного моря, является популярным местом для дайвинга. Ученые, изучающие местность, считают ее коралловым убежищем.

Морские ежи играют важную роль в поддержании баланса, питаясь водорослями, которые в противном случае блокировали бы солнечный свет и заглушали бы рифы.

"У кораллов нет шансов конкурировать с водорослями. Вот почему нам нужны морские ежи. Без этого вида, как мы видели - это не фантазия, мы видели, как это происходит на наших глазах - это не самое лучшее будущее", - сказал Бронштейн.

Спасение кораллов - новости

Как сообщил УНИАН, группа ученых подготовила для ООН доклад, в котором пришла к выводу, что Большой Барьерный риф должен быть добавлен в список объектов всемирного наследия, находящихся "в опасности". Ученые заявили, что риф сталкивается с серьезными угрозами из-за климатического кризиса и что действия по его спасению необходимо предпринять "в первоочередном порядке".

В отчете излагаются ключевые шаги, которые необходимо предпринять в срочном порядке. Рекомендации включают сокращение выбросов парниковых газов, переоценку предлагаемых проектов и схем кредитования, а также увеличение финансовых ресурсов для защиты рифов.

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