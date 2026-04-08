В джунглях Гватемалы нашли редкую птицу, за убийство которой раньше казнили

Он тесно связан с историей майя.

В джунглях Гватемалы удалось выследить и сфотографировать квезала длиннохвостого – национальный символ страны и одну из самых скрытных птиц Центральной Америки, сообщает BBC Wildlife.

Эта птица имеет "изумрудно-зеленую голову и крылья, колючий хохолок, кроваво-красную грудь и пышные двойные шлейфы хвоста". Для древних майя квезал был священным и ассоциировался с богом-змеем Кетцалькоатлем.

Поэтому в древности убийство этой птицы каралось смертью, а правители использовали ее перья для своих головных уборов, не причиняя вреда самому животному.

Поиски квезала в облачных лесах чрезвычайно сложны. По словам гида Альфредо Толя Гонсалеса, сейчас не лучший сезон для наблюдений, ведь пик активности приходится на период гнездования с марта по июнь.

Тем не менее после длительного похода к склонам вулкана Атитлан команде удалось найти пару птиц.

По мнению экспертов, птица тесно связана с историей: легенда гласит, что ее грудь стала красной после того, как она окунулась в кровь последнего воина майя, погибшего в битве с конкистадорами.

В настоящее время вид находится под угрозой из-за вырубки лесов и хищников. Как отметил исследователь, в мире осталось всего от 20 до 50 тысяч особей.

