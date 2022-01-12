Пассажир повредил систему управления самолетом.

Пассажир рейса из Гондураса в Майами ворвался в кабину пилота и повредил систему управления. Его задержали.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Во время посадки мужчина взбежал по трапу в кабину, повредил систему управления полетом и попытался выпрыгнуть из открытого окна.

Пилоты пытались его остановить и им это удалось. Мужчина был арестован местными властями. Сообщений о пострадавших не поступало.

Поврежденный самолет со 121 пассажиром и шестью членами экипажа приземлился в международном аэропорту имени Рамона Вильеда Моралеса в Сан-Педро-Сула, Гондурас. В Гондурас направился запасной самолет.

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