Рыболовные сооружения могли бы побудить людей собираться и строить постоянные поселения, а позднее и города.

В Белизе обнаружели огромное количество древних сооружений для ловли рыбы, созданных прямыми предками майя.

Эти сооружения могли ловить достаточно рыбы, чтобы прокормить до 15 000 человек в год: они состояли из сети каналов и прудов, которые направляли рыбу в районы, где ее можно было легко поймать, пишет Live Science.

Охотники-собиратели построили эти сложные сети около 4 000 лет назад, в архаический период, когда люди в регионе еще не занимались сельским хозяйством в больших масштабах, отметили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

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"Это самое раннее крупномасштабное архаическое сооружение для ловли рыбы, зарегистрированное в древней Мезоамерике", - написали они.

Отмечается, что успех этих охотников-собирателей помог сформировать майя, цивилизацию, которая позже стала доминировать в низменностях майя в Центральной Америке и на территории современной южной Мексики.

Эти рыболовные сооружения могли бы побудить людей собираться и строить постоянные поселения, а позднее и города. Соавтор исследования Мариека Брауэр Бург, профессор антропологии в Университете Вермонта, которая является соруководителем группы заявила:

"Похоже, что каналы позволяли ежегодно ловить рыбу и проводить общественные собрания, что побуждало людей возвращаться в эту область из года в год и собираться вместе на более длительные периоды времени. Такие интенсивные инвестиции в ландшафт могли в конечном итоге привести к развитию сложного общества, характерного для доколумбовой цивилизации майя, которое впоследствии произошло в этой области около 1200 года [до н. э.]".

В то время, когда были построены рыболовные сооружения, регион становился суше, и люди могли бороться с засухой. Это могло побудить людей объединяться и строить сооружения, чтобы обеспечить себя достаточным количеством еды.

Группа ученых использовала спутниковые снимки и аэрофотоснимки, сделанные беспилотниками, чтобы обнаружить каналы и пруды. Они также провели раскопки и радиоуглеродное датирование органических отложений и древесного угля, чтобы определить, когда были построены рыболовные ловушки.

Иследователи утверждают, что Майя продолжали использовать эти рыболовные ловушки в эпоху Формирования (примерно с 2000 г. до н. э. по 200 г. н. э.). Томас Гудерджан, профессор антропологии Техасского университета в Тайлере пояснил:

"Честно говоря, это открытие ошеломляет. Мы всегда считали, что крупномасштабные проекты по изменению земель происходили в классический период майя, или примерно с 250 по 900 г. н. э.".

По мнению Гудерджана, исследование может побудить ученых пересмотреть то, какими были майя около 4000 лет назад.

Николас Даннинг, профессор географии Университета Цинциннати, который широко изучал майя, тоже похвалил исследование.

"За последние несколько десятилетий довольно много исследователей древних майя, включая меня, предположили, что аквакультура могла сыграть важную роль в развитии цивилизации майя. Однако настоящее исследование - первое, о котором я знаю, специально пытающееся проверить эту гипотезу. Исследование является важной работой, помогающей исследователям древних майя понять происхождение оседлого общества в регионе", - сказал Даннинг.

Новости об изучении майя

Археологи обнаружили пирамиды, спортивные площадки, дамбы и амфитеатры в юго-восточном штате Кампече. Они нашли скрытый комплекс, который назвали Валериана, с помощью лидара, типа лазерной съемки, которая картирует структуры, погребенные под растительностью. Специалисты считают, что он уступает по плотности только Калакмулю - крупнейшему поселению майя в Латинской Америке.

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