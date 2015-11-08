Деревья помогли установить время и масштабы величайших засух в истории

Ученые представили атлас, где впервые по строго научным источникам (а не по историческим хроникам) воссоздается датировка и масштаб крупнейших засух, поражавших Европу и Средиземноморье за последние две тысячи лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Science Advances.

Для создания атласа использовалась информация, полученная при изучении срезов деревьев (годичных колец) — как ныне живущих, так и обнаруженных в древних строениях (возрастом несколько тысяч лет). 106 дендрохронологических обзоров отдельных регионов стали основой коллективного труда.

Полученные данные проливают свет на долгосрочные процессы климатических колебаний в Старом Свете. Кроме того, они позволяют ученым лучше понять причины экстремальных засух и потопов прошлого. Например, атлас указал на то, что дождливый год в Европе к северу от Альп и сухой к югу говорят о влиянии северо-атлантической осцилляции.

Климатологи также выяснили, что голод 1740-1741 годов в Ирландии (от которого умерло около 40 процентов населения страны) был вызван не только аномально холодной зимой и весной, но и сокращением количества осадков летом 1741 года. Кроме того, атлас позволил увидеть, что относительно засушливая южная Италия избежала общеевропейского голода 1314-1317 года, когда обильные дожди несколько лет подряд подорвали сельское хозяйство континента.

Читайте такжеУченые рассказали о рационе людей, живших 400 тысяч лет назад

Новый атлас стал последним звеном в климатической истории северного полушария: аналогичное издание по Северной Америке вышло в 2004 году, по Азии — в 2010-м. Эти сборники помогли ученым определить, что именно засухи стали важной причиной краха индейских обществ и государств 900 лет назад, а также привели к падению Кхмерской империи в XV веке и китайской династии Мин в XVII веке.