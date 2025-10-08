Открытие нарушает давний баланс отражательной способности планеты.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало исследование, показывающее, что планета Земля становится темнее. Об этом пишет Ecoportal.

Отмечается, что сейчас учёные обеспокоены тем, что на нашу планету попадает меньше солнечного света, и если всё продолжится в том же духе, в 2026 году всё будет выглядеть совсем иначе.

"Чем меньше солнечного света попадает на Землю, тем меньше тепла мы получаем. Это одна из важнейших особенностей взаимоотношений нашей планеты с большой звездой. Их взаимодействие интенсивно, и хотя углерод в атмосфере разрушает озоновый слой и изменяет температуру планеты с годами, причина, по которой мы получаем меньше солнечного света, может быть в чём-то другом", - сказано в статье.

Видео дня

Интересно, что хотя ночью становится темнее, это не значит, что Солнце бездействует. Фактически, если бы это было не так, почти каждая страна, не расположенная близко к Северному и Южному полюсам, была бы покрыта льдом, даже те, что находятся на линии экватора, где жара сильнее. Если так продолжится, последствия могут быть значительными, и жизни миллиардов людей изменятся.

Ученые утверждают, что Земля отражает меньше солнечного света, и этот эффект сильнее всего проявляется в Северном полушарии. Открытие нарушает давний баланс отражательной способности планеты, или альбедо. На протяжении десятилетий облака, казалось, выравнивали ситуацию. Они циркулировали таким образом, чтобы уравновесить очевидные различия между полушариями, такие как распределение суши, поэтому оба полушария отражали примерно одинаковое количество света.

Норман Леб, руководитель исследований в Исследовательском центре Лэнгли NASA, отметил, что ученые всегда наблюдали эту симметрию в данных, но никогда не имели убедительной теории, чтобы ее объяснить. Анализ его командой 24-летних спутниковых данных программы CERES, проводимой NASA и NOAA с 2000 года, показал, что равновесие наконец-то нарушено. В статье сказано:

"Оба полушария тускнеют, но в Северном полушарии это происходит гораздо быстрее. Этот сдвиг ставит под сомнение давнее предположение о том, что симметрия полушарий является неотъемлемой чертой климата Земли. Лёб и его коллеги считают, что эти изменения связаны с комплексом факторов: изменением климата, снижением аэрозольного загрязнения и крупными природными явлениями, которые в конечном итоге приведут к появлению нового маршрута для России в 2029 году".

Отмечается, что таяние льда и снега, обладающих высокой отражающей способностью, снижает альбедо на севере по мере отступления ледников и ледяных щитов. Тем временем, более строгие правила в отношении аэрозолей очистили небо над большей частью Северного полушария, что привело к уменьшению количества облаков и отражений. Однако на юге недавние стихийные бедствия временно осветили небо.

Лесные пожары в Австралии в 2019-2020 годах и извержение вулкана Хунга-Тонга в 2021-2022 годах выбросили в атмосферу огромное количество аэрозолей, создав отражающие облака, которые частично компенсировали потемнение, наблюдаемое в других местах.

Лёб подчеркнул, что самым большим сюрпризом стало отсутствие компенсации со стороны северных облачных систем. Если бы симметрия полушарий была неизменным правилом климата, облака должны были бы компенсировать потерю отражательной способности, но этого не произошло.

Погнозы NASA

По подсчетам ученых NASA совместно с Университетом Тохо, примерно через один миллиард лет в атмосфере нашей планеты исчезнет кислород, и сложная жизнь в нынешнем виде станет невозможной.

Вас также могут заинтересовать новости: