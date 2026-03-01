Гигант, булькающий, как слив в ванной: ученые рассказали о подземном 'монстре'

Это большой, но очень уязвимый обитатель подземелий.

Под тихими берегами реки Виктория в Австралии скрывается настоящий титан подземного мира. Это существо может вырастать длиной более 2 м, что делает его настоящим рекордсменом среди беспозвоночных.

Как пишет издание BBC Wildlife, гигантский дождевой червь является одним из самых впечатляющих и в то же время самых редких созданий нашей планеты. Журналист журнала отмечает уникальную анатомию этого животного: тело великана напоминает гибкий шланг, собранный из около 400 колец. Благодаря способности мышц расширяться и сжиматься, червь может визуально казаться даже больше своих реальных размеров.

Мир заговорил об этом существе после выхода фильма "Жизнь в подлеске". Тогда великий натуралист Дэвид Аттенборо признал этот вид одним из самых впечатляющих творений природы, подчеркивает редакция.

"Звук, который он издает, напоминает бульканье воды, стекающей из ванны", – так описывают уникальную особенность животного в материале.

Этот странный акустический эффект возникает из-за того, что влажное и скользкое тело великана движется по узким почвенным туннелям. Услышать такой звук можно прямо сквозь слой земли, когда червь путешествует под ногами.

Беверли Ван Прааг из Департамента первичной промышленности, которая работала с этими существами, отмечает, что черви чрезвычайно уязвимы. Эти животные встречаются только в одном конкретном месте на планете. Из-за такой маленькой "территории обитания" экологи оберегают их особенно тщательно. Представительница департамента поделилась опытом переселения червей, чтобы спасти их от строительства новых дорог, что свидетельствует о сложности сохранения этого вида.

Как рассказывается, по сравнению с другими беспозвоночными, эти дождевые черви имеют относительно долгую продолжительность жизни, достигая половой зрелости примерно в пять лет и потенциально живут до 10 лет и более.

