Эти крошечные рыбы поразили ученых навыком, который есть только у некоторых млекопитающих

Эти рыбы продемонстрировали сложный умственный процесс.

Ученые из Университета Осака в Японии обнаружили новое и неожиданное поведение у губанчиков (Labroides dimidiatus). Эти крошечные рыбы демонстрировали поведение, схожее с интеллектом некоторых млекопитающих, пишет SciTechDaily.

Отмечается, что, когда ученые в ходе исследования показали губанчикам зеркало, они не только узнали свое отражение, но и взаимодействовали с ним, используя кусочек еды. По словам исследователей, это свидетельствует об уровне когнитивной сложности, который обычно не ассоциируется с рыбами.

Ученые считают, что губанчики могут быть способны к "тестированию непредвиденных ситуаций". Исследователи отметили, что это сложный умственный процесс, который чаще всего наблюдается у высокоинтеллектуальных морских млекопитающих, таких как дельфины.

Видео дня

Как проводился эксперимент

В начале эксперимента ученые нанесли на рыб отметки, напоминающие паразитов. Они сразу заметили, что даже особи, которые никогда раньше не сталкивались с зеркалом, быстро использовали свое отражение, чтобы найти отметку и попытаться ее удалить.

Более того, скорость реации рыб удивила исследователей. Некоторые рыбы пытались соскоблить отметку в течение первого часа после того, как увидели зеркало.

"В более ранних исследованиях с зеркалом и губанчиками процедура обычно заключалась в том, что рыбы видели зеркало в течение нескольких дней, привыкали к нему и переставали реагировать социально, а затем добавлялась метка. В этом исследовании порядок был обратным: сначала рыбы были помечены, а затем впервые было представлено зеркало. Рыбы, вероятно, осознавали, что на их теле есть что-то необычное, но не могли этого увидеть. Когда появилось зеркало, оно сразу же предоставило визуальную информацию, которая соответствовала существующим ожиданиям тела, поэтому соскабливание произошло гораздо быстрее", - поделился автор исследования Шумпей Согава.

Эксперимент дал неожиданный результат

По словам ученых, еще более интригующее поведение проявилось после нескольких дней воздействия зеркала на рыб. Некоторые рыбы подбирали небольшой кусочек креветки с дна аквариума, плыли вверх и намеренно выпускали его перед зеркалом. Когда креветка дрейфовала вниз, рыбы внимательно следили за ее движением по поверхности зеркала. Они повторно касались стекла ртом, наблюдая за падением креветки в отражении.

Исследователи описывают это поведение как "тестирование непредвиденных обстоятельств". Вместо того, чтобы использовать собственное тело для изучения отражения, рыбы, по-видимому, исследовали, как внешний объект ведет себя в зеркальном образе.

"Эти результаты, полученные на примере рыбы-чистильщика, предполагают, что самосознание, возможно, развилось не только у ограниченного числа видов, прошедших тест с зеркалом, но может быть более широко распространено среди более широкого спектра таксономических групп, включая рыб. Весьма вероятно, что самораспознавание в зеркале будет наблюдаться у многих видов, у которых было зарегистрировано использование зеркальных инструментов", - подчеркнул Согава.

Существует рыба, которая способна запоминать человеческие лица

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал об одной маленькой тропической рыбе, которая способна распознавать человеческие лица и даже запоминать их. Речь идет о рыбах семейства брызгуны.

В 2016 году группа ученых из Оксфордского университета и Университета Квинсленда решила проверить, насколько хорошо брызгуны могут различать сложные визуальные образы, например, человеческие лица. Для такого навыка обычно необходима большая и специализированная часть мозга - неокортекс, которой обладают только приматы и некоторые птицы.

У брызгунов нет неокортекса, но они успешно прошли испытания в рамках исследования. Ученые показывали рыбам изображения человеческих лиц на экране компьютера, который был расположен над аквариумами. Каждую рыбу обучили плевать струей воды в одно конкретное лицо, и в обмен на это она получала пищевое вознаграждение.

Вас также могут заинтересовать новости: