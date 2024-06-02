Аппарат соберет образцы с поверхности в той части Луны, которая почти не изучена.

Китайский космический аппарат Chang'e 6 успешно приземлился на обратной стороне Луны - неисследованном месте, куда почти никто не пытается попасть. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Посадка состоялась в бассейне Южного полюса - Эйткена в 06:23 по пекинскому времени в воскресенье утром (01:23 по Киеву). Миссия, начатая 3 мая, впервые в истории имеет целью собрать драгоценные камни и почву в этом регионе Луны.

Как пишет BBC, посадка была связана с рисками, поскольку связь с космическими аппаратами, находящимися на обратной стороне Луны, является крайне сложной. Китай является единственной страной, которая уже осуществила похожую миссию, посадив в этой части Луны свой аппарат Chang'e-4 в 2019 году.

Процесс спуска Chang'e 6 корректировался автономной визуальной системой избежания препятствий. Утверждается, что конкретную точку посадки аппарат выбирал сам, анализируя безопасность места на основе яркости и темноты поверхности Луны.

Посадочный модуль завис примерно на 100 м над безопасной зоной приземления и использовал лазерный 3D-сканер для финального анализа поверхности перед медленным вертикальным снижением. Операция была поддержана спутником ретрансляции Queqiao-2, сообщает CNSA.

Китайские государственные СМИ назвали успешное приземление "историческим моментом".

Посадочный аппарат в течение трех дней будет собирать материалы с поверхности Луны. По данным CNSA, планируется собрать около 2 кг материала с помощью дрели и механической руки.

Бассейн Южный полюс - Эйткен - это один из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Именно здесь зонд в теории может собрать материал, который происходит из глубины лунной мантии.

Если миссия удастся, аппарат вернется на Землю с драгоценными образцами на борту специальной капсулы. Материал будет храниться в особых условиях, чтобы сохранить его как можно более чистым.

Ученые из Китая получат первыми шанс проанализировать камни, а позже исследователи со всего мира также смогут подать заявку на эту возможность.

Это уже вторая миссия Китая по сбору образцов на Луне. В 2020 году Chang'e 5 собрал и отправил на Землю 1,7 кг материала из области Океан Бурь на ближней стороне Луны.

Новая космическа ягонка

Как писал УНИАН, американская частная компания SpaceX планирует четвертый испытательный старт космического аппарата Starship. Его откладывали уже несколько раз. Новая ближайшая дата - 6 июня. Три предыдущих старта этого космического аппарата были неудачными. Но, когда все недостатки будут устранены, у США появится первый в истории полностью многоразовый космический корабль. Это значительно удешевит космические миссии.

Также мы рассказывали, что запуск китайского космического аппарата "Чанъэ-6" ознаменовал собой не только новый этап колонизации Луны, но и новую стадию космической гонки, главными участниками которой будут США и КНР. Обе стороны планируют начать там добычу ресурсов, что должно изменить мировую экономику.

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