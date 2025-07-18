Головоломки и оптические иллюзии – это задачки, которые бросают вызов вашему мышлению и навыкам решения проблем.
Регулярное решение головоломок помогает улучшить память, концентрацию, логическое и критическое мышление, а также другие важные в повседневной жизни навыки. Это отличный способ потренировать свой мозг, и УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.
Ниже вы увидите изображение с десятками чисел. Эта головоломка представляет собой последовательность, в которой пропущено несколько чисел. Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить, каких именно чисел не хватает.
На ответ у вас будет всего 12 секунд. Это позволит проверить и ваши навыки тайм-менеджмента.
Готовы? Время пошло!
Итак, 12 секунд на поиск пропущенных чисел истекли. Если вы нашли ответ, вы очень внимательный человек с невероятно острым зрением. Не каждый мог увидеть, каких именно чисел не хватает на картинке.
Ответ на эту сложную головоломку:
Присмотритесь внимательнее к последним строчкам. В этой последовательности не хватает числа 77, а также числа 88. В этом маленьком нюансе и кроется разгадка.
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