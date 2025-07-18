Российская компания не может продать долю в индийском НПЗ.

Новые санкции ЕС против России могут помешать крупнейшей российской компании "Роснефть" продать свою долю в индийском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщает Bloomberg.

Отмечается, что НПЗ Vadinar, который принадлежит компании Nayara Energy, попал под новые ограничения ЕС. К тому же блок ввел запрет на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. 49,13% акций Nayara Energy принадлежит "Роснефти".

По данным издания, российская компания стремится выйти из своего индийского предприятия, поскольку не могла вывести прибыль из-за санкций. К тому же рупия - неконвертируемая валюта, и Индия ограничивает вывод капитала.

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"Роснефть" провела переговоры о продаже актива с несколькими потенциальными покупателями, включая индийскую компанию Reliance Industries Ltd., принадлежащую миллиардеру Мукешу Амбани, но новые ограничения могут поставить под угрозу реализацию этих планов.

"Санкции усложнят для Reliance покупку доли у своего конкурента, поскольку это может поставить под угрозу бизнес компании в Европе, регионе, который регулярно импортирует индийское топливо, в том числе дизельное", - отметило издание.

Ограничения в отношении российской нефти

После полномасштабного вторжения Индия остается одним из крупнейших импортеров российской нефти, однако 17 июля министр нефти страны заявил о намерениях отказаться от российского сырья в случае введения вторичных санкций США против РФ.

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ. Новые санкции направлены, в частности, против отдельных российских и китайских банков и предусматривают введение динамического потолка цен на российскую нефть.

Регулируемая стоимость российского "черного золота" будет пересматриваться минимум дважды в год и будет зависеть от мировых цен на нефть. То есть она может как расти, так и снижаться.

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