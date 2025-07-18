В министерстве высказали критические замечания по законопроекту, который предлагает преимущества для нарушителей мобилизационного законодательства.

Министерство обороны Украины предоставило критические замечания по законопроекту, по которому военнообязанным, которые нарушили законодательство о мобилизации, в частности находятся в "розыске" ТЦК, позволят оформлять бронирование на критически важных предприятиях. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения" (регистрационный номер 13335).

"Предоставление преимуществ работникам предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, перед военнообязанными, которые подлежат бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", является недопустимым", - цитирует издание вывод Министерства обороны.

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Как отмечает Минобороны, в законопроекте предусматривается дополнение статьи 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нормами относительно бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными, у которых:

отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;

не состоит на воинском учете;

не уточнил персональные данные;

находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса).

В Минобороны отметили, что бронирование военнообязанных осуществляется с учетом, в частности, наличия военно-учетных документов, пребывании на воинском учете и соблюдении ими правил воинского учета.

Как известно, 30 мая 2025 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 13335, группой народных депутатов, среди которых председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. председатель Комитета Верховой Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич Законопроектом предусмотрено, что возможно временное бронирование - до 45 дней для военнообязанных работников критически важных предприятий, в том числе и тех, кто не имеет должным образом оформленного военного билета, не состоит на воинском учете, находится в розыске.

Как получить бронь от мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается мобилизация, но есть мужчины, которым предоставляется бронь. Бронирование от мобилизации дают военнообязанным (мужчинам, женщинам-медикам и фармацевтам в возрасте от 25 лет до 60), которые работают в организации, госучреждении, в корпорации или компании, на предприятии с правом бронировать сотрудников. Эта опция доступна компаниям, которых профильные министерства признали критически важными.

Например, бронировать могут оборонные предприятия и те, которые работают с Минобороны, армией и выполняют задачи для защиты государства. От службы освободят, если человек является сотрудником:

органов местного самоуправления или государственной власти;

Нацполиции;

Национального антикоррупционного бюро;

ГБР;

прокуратуры;

БЭБ;

ГСЧС;

судов;

предприятий, учреждений, организаций, которые признаны критически важными для армии, обеспечения жизнедеятельности населения, экономики;

спецучреждений ООН, международных неправительственных организациях, международных судебных органах; операторов противоминной деятельности.

Статус критически важного дают на год. Кроме того, есть и дополнительные условия - работникам нужно иметь актуальные военно-учетные данные и не быть в розыске.

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