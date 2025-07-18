Мнения пользователей относительно песни разделились.

Известный украинский певец EL Кравчук спел о популярной игрушке "лабубу", вокруг которой так много ажиотажа.

Певец, настоящее имя которого Андрей Остапенко-Кравчук, опубликовал в TikTok видео с песней. На кадрах он в костюме зайца танцует под веселую музыку.

"Для тебя стану милым монстром, чтобы мои ушки щекотала. Неужели я так много хочу? Моей только чтобы ты стала. ЛаБуБуБу, можно я твоей игрушкой буду", – поет EL Кравчук.

С момента публикации это видео набрало уже более 280 тысяч просмотров. Люди в комментариях отзываются о песне по-разному. Некоторые видео раскритиковали, но нашлись и те, кто певца поддержал.

"Не понимаю, почему сколько критики! Исполнитель же не претендует поехать с ней на Евровидение! Песенка легкая, поднимает настроение, дает позитив! Классная для видосиков для детей и подростков! Эль Кравчук – молодец, особенный, с нотками 90х", – заметила одна из пользовательниц.

Отметим, что игрушка "лабубу" буквально заполонила магазины и информационное пространство в соцсетях. Этот "монстрик" отличается большими глазами и зубастой улыбкой. Ажиотаж настолько велик, что люди по всему миру стоят в очередях часами.

На днях в соцсетях сообщали, что в Китае девушка совершила самоубийство прямо в торговом центре, потому что не смогла приобрести игрушку в автомате из-за драки.

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