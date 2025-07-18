Apple подает иск против известного инсайдера за кражу секретов iOS

Компания считает, что у него был доступ к тестовому iPhone с бета-версией iOS 26 на борту.

Apple подала в суд на известного YouTube-блогера Джона Проссера и его друга Майкла Рамаччотти за незаконное присвоение коммерческой тайны – Проссер слил дизайн iOS 26 за пару месяцев до анонса. На это обратило внимание издание MacRumors.

В своем первом видео в январе 2025 года Проссер демонстрировал элементы обновленного интерфейса Liquid Glass, а также переработанные приложения "Камера" и "Сообщения". Большая часть визуальных изменений оказалась правдой.

Apple утверждает, что Проссер и Рамаччиотти получили доступ к тестовому iPhone сотрудника компании Итана Липника с бета-версией iOS 26 на борту: они узнали его код, отследили местоположение и дождались, пока его долго время не будет рядом с устройством.

Видео дня

Рамаччотти позвонил Проссеру по FaceTime и показал гаджет с iOS 26. Проссер записал звонок, а позже использовал видео для создания рендеров, которые легли в основу его инсайдов.

Юристы Apple утверждают, что на смартфоне Липника были и другие конфиденциальные данные компании. Apple стало известно об утечке информации благодаря анонимному письму, вскоре после его получения Липник был уволен.

Джон Проссер уже прокомментировал иск со стороны Apple. По его словам, события происходили иначе, чем утверждает компания. Он также добавил, с нетерпением ждет возможности "обсудить все с Apple".

Напомним, в рамках WWDC 2025 Аpple представила iOS 26 вместо iOS 19 в новом стеклянном дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последнее десятилетие.

Публичный релиз новой операционки состоится в сентябре. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. УНИАН рассказывал, как установить iOS 26 на свой iPhone раньше всех.

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