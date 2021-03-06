Атаки хакеров продолжаются, несмотря на то, что Microsoft во вторник попыталась ликвидировать обнаруженную уязвимость.

Белый дом назвал "активной угрозой" безопасности США хакерскую атаку на серверы электронной почты компании Microsoft, которую организовало, предположительно, правительство Китая.

Как заявили в Microsoft, хакеры пытались получить доступ к информации американских университетов, подрядчиков Пентагона, научных учреждений, занимающихся изучением инфекционных заболеваний и юридических компаний, пишет Голос Америки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости в ПО, которые используют серверы Exchange, существенны и "могут иметь долговременные последствия".

Microsoft и источник в федеральном правительстве США считают, что первую атаку провели "высокопрофессиональные" хакеры из группировки Hafnium, базирующийся в Китае и поддерживаемые правительством КНР. Позже к атаке подключились и другие акторы.

В результате действий хакеров, воспользовавшихся уязвимостью в программном обеспечении Microsoft, пострадали более 20 тыс. организаций США. Пострадали также тысячи организаций в Европе и Азии, сообщил Reuters представитель федерального правительства США.

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Атаки хакеров продолжаются, несмотря на то, что компания Microsoft во вторник попыталась ликвидировать обнаруженную уязвимость.

Все пострадавшие используют веб-версию почтовой программы Outlook и базируют ее на своих компьютерах, а не используют облачные сервисы. Благодаря этому, от атаки возможно не пострадали крупнейшие компании и правительственные структуры.

Хакерская атака в США: что было раньше

13 декабря 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

14 декабря Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины предупредил о высоком уровне киберугроз в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Взлом состоялся через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации. Информацию о том, как выявить угрозу в продуктах SolarWinds Orion можно скачать по ссылкой.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

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Автор: УНИАН