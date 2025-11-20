Далеко не всех диких животных можно приручить.

Около 15 000 лет назад люди одомашнили собак. Спустя годы люди смогли приручить огромное количество различных видов.

В IFLScience рассказали, что отличает животных, которых можно приручить, от тех, кого невозможно сделать компаньоном человека. Оказывается, что процесс одомашнивания зависит от 6 характеристик, которыми обладают лишь немногие млекопитающие.

Что такое одомашнивание

В издании отметили, что одомашнивание - это не просто поимка дикого животного и содержание его в доме. Это взаимовыгодное сотрудничество, при котором два неродственных вида получают взаимную выгоду от совместного времяпрепровождения.

Так волки стали собаками, потому что люди предложили обмен пищей и теплом в обмен на защиту. Дикие кошки стали менее дикими, когда появление человеческих поселений и привлекаемых ими грызунов сделало общение с людьми похожим на легкий буфет, добавили в издании.

Древние люди одомашнивали не только собак

В исследовании 2024 года говорится о том, что древние охотники-собиратели в Южной Америке, вероятно, держали лис в качестве домашних животных до появления на континенте домашних собак. Свидетельства этого неожиданного союза были найдены на 1500-летнем кладбище в Патагонии, Аргентина.

Это место археологи обнаружили в 1991 году. На кладбище нашли останки по меньшей мере 24 охотников-собирателей и неопознанного псового, похороненного среди них. Генетические и изотопные анализы показали, что это животное принадлежало к виду Dusicyon avus, вымершему виду хищных млекопитающих семейства псовые.

Химические анализы показали, что этр животное питалось в основном пищей, похожей на человеческую, что позволяет предположить, что ее кормили люди и, вероятно, держали в качестве компаньона или домашнего животного, говорится в исследовании.

Уникальный эксперимент

В издании рассказали, что в 1959 году ученые начали эксперимент, чтобы проверить, можно ли превратить чернобурую лисицу в домашнее животное. В отличие от одомашнивания кошек и собак, которое происходило постепенно, в эксперименте активно отбирались особи с покладистым характером, и за 59 лет произошла замечательная трансформация.

"Начиная с популяции диких лис, в течение шести поколений (6 лет для этих лис, поскольку они размножаются ежегодно) отбор исключительно по кротости привел к появлению подгруппы лис, которые лизали руки экспериментаторов, их можно было брать на руки и гладить, они скулили, когда люди уходили, и виляли хвостами, когда люди приближались", - писал ученый Ли Алан Дугаткин в статье 2018 года об этом исследовании.

Ученый отметил, что уже к 15-му поколению уровень гормонов стресса животных, которые участвовали в эксперименте, был примерно в два раза ниже, чем у диких лис.

"С каждым поколением их надпочечники становились все меньше и меньше. Уровень серотонина также повысился, что сделало животных "счастливее". В ходе эксперимента исследователи также обнаружили, что одомашненные лисы имели пятнистый "подобный дворняжке" окрас шерсти, а также более ювенильные черты лица (более короткие, округлые, более похожие на собачьи морды) и телосложение (более коренастые, а не изящные конечности)", - рассказывал Ли Алан Дугаткин.

Почему не все животные могут быть одомашнены

В издании отметили, что лисы, как и другие псовые, могут быть одомашнены. Тем не менее, подавляющее большинство видов млекопитающих так и не были одомашнены.

В своей книге "Ружья, микробы и сталь" профессор географии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джаред Даймонд выделил шесть характеристик, которыми должны обладать животные, которые могут быть одомашнены. К ним относятся способность размножаться в неволе, гибкий рацион (если их можно приручить с помощью объедков), быстрое созревание, покладистый характер, способность подчиняться некой социальной иерархии и выносливость, подчеркнули в издании.

Интересные факты об одном из опаснейших животных в мире

Ранее BBC Wildlife Magazine рассказали об одном из опаснейших животных в мире - бегемоте. Он представляет угрозу и на земле, и в воде.

Отмечается, что бегемоты являются вторыми по величине наземными животными после слонов. Самцы бегемотов весят 1600–3200 кг, а самки – 650–2350 кг.

Интересно то, что бегемоты тонут в воде. Вместо того чтобы плыть, они бегают по дну реки. Тем не менее, бегемоты способны дышать воздухом, находясь почти полностью под водой, благодаря высоко расположенным ноздрям.

