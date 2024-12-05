Человек подружился с четвероногими в Америке, связь существует более 12 тысяч лет.

Связь между людьми и собаками возникла примерно 12 000 лет назад - на 2 000 лет раньше, чем считалось. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Университетом Аризоны, сообщает Interesting Engineering.

Ученые ссылаются на археологические находки, обнаруженные на Аляске.

От выживания к дружбе

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Ведущий исследователь Франсуа Ланоэ, доцент Школы антропологии университета, подчеркнул важность этого открытия для тех, кто изучает первых жителей Америки.

"Теперь у нас есть доказательства того, что собаки и люди развили близкие отношения раньше, чем мы представляли", - заявил Ланое.

В 2018 году Ланое и его команда обнаружили берцовую кость взрослой собаки. Радиоуглеродное исследование показало, что животное жило около 12 000 лет назад, в конце ледникового периода.

В июне 2023 года исследователи нашли челюстную кость собаки возрастом 8100 лет возле холма Холлембек, которая демонстрирует признаки одомашнивания. Одним из самых интригующих выводов исследования были доказательства наличия лосося в рационе древних собак. Химический анализ костей указал на значительный уровень белков, что свидетельствует о том, что эти собаки полагались на людей в вопросе получения пищи.

"Это огнестрельное оружие. Они не охотятся на лосося самостоятельно в дикой природе", - сказал соавтор исследования Бен Поттер, археолог из Университета Аляски в Фербенксе.

Собаки и люди

Хотя данные указывают на тесную связь между людьми и собаками, исследователи утверждают, что пока неясно, является ли эта собака самой древней одомашненной собакой в Америке.

Ланоэ отметил, что хотя поведение этих древних собак свидетельствует о форме одомашнивания, генетически они могут не быть связанными с современными породами собак:

"Они могли быть прирученными волками, а не полностью одомашненными собаками".

Вот такая связь

В свою очередь член сообщества Хили-Лейк, представляющая народ Мендас Ча'аг, Эвелинн Комбс, говорит, что многие жители ее деревни поддерживают тесную связь со своими собаками.

"Мне очень нравится, что мы можем взглянуть на записи и увидеть, что тысячи лет назад у нас все еще были наши спутники", - сказала местная жительница.

Последние новости о собаках

Как сообщал УНИАН, названы 10 пород собак для холодной погоды. Некоторые породы четвероногих были выведены специально для того, чтобы справляться с холодным климатом или даже получать от него удовольствие, и не боятся длительных прогулок по снегу и при минусовых температурах.

Также мы писали, можно ли выгуливать собаку по снегу. В частности, важно учитывать породу и тип телосложения собаки. Если у нее короткая шерсть или низкий уровень жира в организме, как у чихуахуа и борзых, подумайте о теплом пальто и ботиночках, чтобы защитить подушечки лап.

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