Мир впервые увидел эту субмарину в 1983 году, однако уже через шесть лет она утонула.

Спуск на воду советской подводной лодки К-278 "Комсомолец" в 1983 году стал первым событием в подводных технологиях. Подводная лодка была первой в военно-морском флоте РФ с титановым корпусом, благодаря чему она смогла погружаться глубже и быстрее, чем любая американская лодка. Об этом пишет ворент-офицер спецназа армии США и обозреватель журнала 19FortyFive по вопросам национальной безопасности Стив Балестриери.

Известно, что в НАТО назвали эту лодку "Майк", однако срок ее службы был недолгим и уже в 1989 году она загорелась и затонула в Баренцевом море, выпустив две ядерные торпеды.

В то же время военный эксперт Брент М. Иствуд говорит, что единственная лодка класса "Майк" "была чудом".

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"Она имела внутренний корпус, изготовленный из титана - инновация того времени, которая давала возможность погружаться глубже, двигаться быстрее и тише. Благодаря титану он мог выдерживать большее давление и достигать глубины более 3350 футов (1021 метров - УНИАН) и скорости до 30 узлов (55 км/ч - УНИАН)", - отметил обозреватель.

Что произошло с К-278 "Комсомолец"

7 апреля 1989 года в отсеке 7 вспыхнул пожар, причиной которого стал разрыв воздуховода высокого давления к балластным цистернам, который вступил в контакт с нефтью.

Тогда главный инженер Валентин Бабенко и командир корабля Евгений Ванин срочно обсудили, что делать с повреждением. Бабенко посоветовал Ванину потушить пожар фреоном, невоспламеняющимся газом. Однако Ванин колебался, ведь понимал, что газ задушит моряка.

"Ванин колебался, зная, что газ задушит моряка и огонь, но вскоре он неохотно отдал приказ активировать систему. Воздуховод высокого давления подпитывал огонь в отсеке 7, как в доменной печи. Давление на корме заставило нефть попасть в отсек 6, и вышедший из-под контроля огонь распространился по кабельным каналам, несмотря на герметично закрытые люки. Опасаясь расплавления, реактор был остановлен", - рассказал Балестриери.

Также капитану пришлось продуть балластные цистерны, чтобы изуродованный корабль всплыл на поверхность. Тогда как температура на корме достигла 1093 °C.

"Капитан направил срочный сигнал SOS в штаб флота. Безэховые плитки, которые минимизировали видимость корабля для гидролокатора, начали плавиться, сползая с лодки полосами. Оказавшись на поверхности, капитан приказал всем членам экипажа, кроме тех, кто боролся с огнем, подняться на палубу. Экипаж под палубой задыхался от угарного газа и боролся с пламенем и жарой", - продолжил рассказ эксперт.

После этого капитан отправил сообщение о помощи, на которое отреагировало Министерство обороны и направило запрос на спасение в Норвегию.

"Самолеты были отправлены, но не амфибии М-12. Никто не предупредил Норвегию, которая четко услышала сообщение, но решила, что это просто учения. Самолет прибыл на место происшествия около 14:40. На метеорологической палубе моряки увидели самолет и поверили, что вскоре прибудет помощь, поэтому не надевали гидрокостюмы", - отметил Балестриери.

Капитан пытался вывести всех с корабля, однако "Комсомолец" был обречен на гибель. Он начал погружаться на глубину 1524 метров.

"Экипаж, который не имел гидрокостюмов, замерзал в 36-градусной воде. Вскоре после 18:00 прибыла рыбацкая лодка и забрала 30 членов экипажа. Двое из них умерли от облучения. Остальной экипаж из 69 офицеров и матросов пошли на дно вместе с К-278", - добавил офицер.

Угроза ядерного загрязнения

Когда 7 апреля 1989 года К-278 утонул, то он нес на своих торпедах две плутониевые боеголовки. Известно, что плутоний является одним из самых токсичных элементов на Земле.

Ядерный реактор судна с топливными стержнями остается на дне моря. В частности российские и норвежские исследователи обнаружили, что море вокруг затонувшей лодки в 100 тысяч раз более радиоактивное, чем незагрязненная вода.

"В телеграмме Reuters из Москвы от 12 июля 1994 года сообщалось, что Россия опечатала затонувшую атомную подводную лодку у берегов Норвегии, чтобы предотвратить утечку радиоактивных веществ. Сейчас "Комсомолец" погружен в ил в международных водах", - подчеркнул автор материала.

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