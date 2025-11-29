Известно, что новая безопасная арка изменила влажность здания и защитила его от дождя.

Количество нейтронов под саркофагом Чернобыля выросло, однако самые вероятные данные говорят о том, что этот скачок произошел из-за перемещения влаги внутри разрушенного реактора, а не приближением цепной реакции, пишет earth.com, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nuclear and Radiation Safety.

Моделирование демонстрирует, что для самоподдерживающейся реакции в одном месте необходимо гораздо больше урана, чем на самом деле содержится в обломках.

"Проще говоря, датчики зафиксировали скачок нейтронной активности в 2019 году, а затем ее постепенное снижение до нового стабильного уровня в глубине 4-го энергоблока", - объяснили в материале.

В то же время новое исследование связывает эту закономерность с тем, как вода поступала в обломки и выходила из них после того, как огромное укрытие над объектом изменило влажность и дренаж здания.

Скачок нейтронов в Чернобыле

Отмечается, что работа проводилась в Институте проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины. Эта команда исследует, как материалы, содержащие топливо, ведут себя внутри герметичной конструкции на объекте.

"Сеть детекторов на территории Чернобыля, которая называется Системой мониторинга ядерной безопасности, следит за кластерами топливных обломков на предмет медленных изменений, которые могут указывать на риск. Конструкция и работа системы были подробно описаны командой, которая ее создала, включая то, как нейтронные и гамма-сигналы Чернобыля спадают и поднимаются в десятках точек на территории руин", - добавили в earth.com.

Один зонд находится в очень плотном потоке обломков внутри четвертой зоны парового клапана у основания разрушенного ядра. В этом месте был зафиксирован наибольший рост показателей, что привлекло внимание, ведь оно находится возле больших объемов расплавленного материала.

"Здесь ключевым показателем является плотность нейтронного потока, то есть количество нейтронов, проходящих через квадратный сантиметр в секунду. Небольшие изменения этого показателя могут свидетельствовать о том, как обломки замедляют и отражают нейтроны в скрытых пространствах между фрагментами", - отметили в издании.

Вода и нейтронный всплеск в Чернобыле

В исследовании это объяснили довольно просто. Когда конструкция высохла после установки укрытия, вода вытекла из трещин и полостей, что изменило способ замедления и отражения нейтронов.

"Инженеры также увидели, как вода конденсировалась, а затем испарялась внутри скважины, в которой размещен датчик. Этот локальный слой воды временно приглушил сигнал, а затем поднялся, когда уровень воды упал, что объясняет часть роста без привлечения новых расщеплений в обломках", - подчеркнули в earth.com.

Авторы исследования объясняют, что кластер в течение всего времени оставался в безопасной зоне, а наблюдаемые изменения были вызваны в результате движения воды через пористые обломки.

"Сами обломки состоят из лавообразных материалов, содержащих топливо, расплавленного топлива, смешанного с бетоном, песком и обломками стали. Эта смесь является химически сложной и насыщенной полостями, которые могут удерживать и высвобождать воду по мере изменения климата в здании", - акцентируют в материале.

Что же тогда изменилось

Новая безопасная арка, которая теперь покрывает площадку, изменила влажность здания и защитила его от дождя. Оператор украинской АЭС сообщил, что сооружение было передано в пользование 10 июля 2019 года, а пилотная эксплуатация началась в апреле того же года.

"До передачи сооружения вода неоднократно проникала в нижние помещения и скважины, что создавало сложный микроклимат вокруг обломков. После закрытия помещения воздух и поверхности внутри начали высыхать, а вода, которая там задержалась, начала стекать или испаряться. Это изменение четко совпадает со временем появления нейтронного сигнала. Количество импульсов постепенно росло, когда вода между датчиком и обломками испарялась, а затем стабилизировалась, когда местная среда стабилизировалась", - объяснили в публикации.

Отмечается, что внешние наблюдатели еще несколько лет назад заметили рост количества нейтронов, что вызвало вопрос о том, не происходит ли распад в труднодоступном месте. Детальное исследование 2021 года показало эти опасения, когда данные мониторинга впервые стали известны.

"К 2025 году, с большим количеством данных и более точным моделированием потока обломков, ситуация выглядит более спокойной. Анализ показывает, что изменение вызвала динамика влажности, а не переход к самоподдерживающейся реакции", - заверили в издании.

