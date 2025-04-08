Нефть обнаружили в глубоких и сверхглубоких слоях, которые ранее считались недосягаемыми.

Китай глубоко под Южнокитайским морем обнаружил 100 миллионов тонн нефти. Об этом сообщает IFLScience со ссылкой на Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC)

Большое нефтяное месторождение Хуэйчжоу найдено в глубоких и сверхглубоких слоях под Южнокитайским морем. Через уже пробуренные скважины удалось добыть сотни баррелей сырой нефти, и в компании утверждают, что подтвержденные запасы значительно больше.

"Скважина HZ19-6-3 пробурена на глубину 5415 метров, где обнаружено в общей сложности 127 метров нефтяных и газовых продуктивных зон. Во время испытаний скважина давала 413 баррелей сырой нефти и 2,41 миллиона кубических футов природного газа в день. Благодаря продолжению разведки доказанный объем нефтяного месторождения Хуэйчжоу 19-6 превысил 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - говорится в заявлении CNOOC.

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Издание сообщает, что новонайденный объект Хуэйчжоу расположен примерно в 170 километрах (105 миль) от побережья Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, в пределах исключительной экономической зоны, которая простирается на 200 морских миль от побережья страны и дает право на рыболовство, бурение и разведку.

Впрочем, отмечается, Южнокитайское море - один из самых конфликтных регионов на Земле из-за своего стратегического расположения и богатых ресурсов. Речь идет о спорах вокруг него между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и другими странами.

Издание пишет, что в мире все чаще нефть добывают из сверхглубоких недр морского дна, которые ранее считались недосягаемыми. Так, Китай в последние годы расширил рамки сверхглубоких разведок с помощью новой технологии, чтобы удовлетворить собственные энергетические потребности, хоть это и вызывает беспокойство экологов.

Последние уже давно предупреждают о риске бурения в сверхглубоких водах, подчеркивая повышенную угрозу разлива нефти, что может иметь разрушительные последствия для морских экосистем.

Увеличение добычи нефти также ставит под сомнение долгосрочные климатические обязательства. Китай заявил, что к 2060 году стремится достичь углеродной нейтральности, а к 2030-му - "пика" выбросов углерода.

Владение 100 миллионами тонн нефти точно не поможет достичь этих целей, отмечает издание.

Ранее УНИАН рассказывал, как в порту Янчжоу в Китае успешно загрузили на судно ветровую турбину рекордных размеров. Ее длина составляет 436 футов (133 метра), а вес - 73,8 тонны. Это самая большая подобная операция в бассейне реки Янцзы.

Работники порта впервые применили кооперативную систему работы с портальными кранами, использующими сенсоры и технологии распознавания изображений для мониторинга процесса в реальном времени.

Это достижение подчеркивает растущую важность логистики ветроэнергетического оборудования в Китае.

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