Китай глубоко под Южнокитайским морем обнаружил 100 миллионов тонн нефти. Об этом сообщает IFLScience со ссылкой на Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC)
Большое нефтяное месторождение Хуэйчжоу найдено в глубоких и сверхглубоких слоях под Южнокитайским морем. Через уже пробуренные скважины удалось добыть сотни баррелей сырой нефти, и в компании утверждают, что подтвержденные запасы значительно больше.
"Скважина HZ19-6-3 пробурена на глубину 5415 метров, где обнаружено в общей сложности 127 метров нефтяных и газовых продуктивных зон. Во время испытаний скважина давала 413 баррелей сырой нефти и 2,41 миллиона кубических футов природного газа в день. Благодаря продолжению разведки доказанный объем нефтяного месторождения Хуэйчжоу 19-6 превысил 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - говорится в заявлении CNOOC.
Издание сообщает, что новонайденный объект Хуэйчжоу расположен примерно в 170 километрах (105 миль) от побережья Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, в пределах исключительной экономической зоны, которая простирается на 200 морских миль от побережья страны и дает право на рыболовство, бурение и разведку.
Впрочем, отмечается, Южнокитайское море - один из самых конфликтных регионов на Земле из-за своего стратегического расположения и богатых ресурсов. Речь идет о спорах вокруг него между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и другими странами.
Издание пишет, что в мире все чаще нефть добывают из сверхглубоких недр морского дна, которые ранее считались недосягаемыми. Так, Китай в последние годы расширил рамки сверхглубоких разведок с помощью новой технологии, чтобы удовлетворить собственные энергетические потребности, хоть это и вызывает беспокойство экологов.
Последние уже давно предупреждают о риске бурения в сверхглубоких водах, подчеркивая повышенную угрозу разлива нефти, что может иметь разрушительные последствия для морских экосистем.
Увеличение добычи нефти также ставит под сомнение долгосрочные климатические обязательства. Китай заявил, что к 2060 году стремится достичь углеродной нейтральности, а к 2030-му - "пика" выбросов углерода.
Владение 100 миллионами тонн нефти точно не поможет достичь этих целей, отмечает издание.
Ранее УНИАН рассказывал, как в порту Янчжоу в Китае успешно загрузили на судно ветровую турбину рекордных размеров. Ее длина составляет 436 футов (133 метра), а вес - 73,8 тонны. Это самая большая подобная операция в бассейне реки Янцзы.
Работники порта впервые применили кооперативную систему работы с портальными кранами, использующими сенсоры и технологии распознавания изображений для мониторинга процесса в реальном времени.
Это достижение подчеркивает растущую важность логистики ветроэнергетического оборудования в Китае.